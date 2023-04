Saiba como a análise de métricas se tornou fundamental para monitorar o desempenho do seu site

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de abril de 2023.

Criar um site responsivo, com uma boa usabilidade e que consiga prender a atenção do seu público são etapas fundamentais, embora não sejam suficientes para definir o sucesso de um site.

Nesse sentido, o ato de averiguar o desempenho da sua estratégia é essencial para que melhorias possam ser implementadas e a sua página consiga atingir ainda mais pessoas.

Desse modo, hoje falaremos um pouco mais sobre a relevância das métricas e alguns dos dados mais importantes a serem avaliados.

Qual a real importância da análise de métricas?

Atualmente, é quase impossível encontrar uma empresa que não possua um site ativo. Afinal, estar presente no digital é uma das melhores formas de prospectar novos clientes e fechar novos negócios.

Entretanto, motores de busca como o Google e o Bing possuem métricas para avaliar a qualidade dos websites e ranqueá-los de acordo com que eles oferecem aos usuários.

Nesse sentido, entender como funcionam essas métricas coloca a sua empresa um patamar acima, permitindo que você e sua equipe façam melhorias pontuais nas estratégias adotadas e consigam se manter à frente dos seus concorrentes.

Além disso, quando esse monitoramento é realizado periodicamente, você consegue reduzir custos e elevar a eficiência da sua página de forma significativa e consistente.

Analytics: o que é e como essa técnica pode te ajudar?

Agora que você viu a importância da análise das métricas, chega a hora de entender um pouco mais sobre analytics.

Basicamente, o analytics está presente em diversas ferramentas disponíveis na web, as quais extraem informações de acesso do seu site e as disponibilizam em forma de números e estatísticas para avaliar o desempenho.

Mas, embora esse pareça um processo simples, saiba que não é bem assim. Alguns dados presentes no analytics são bastante complexos, podendo levar algum tempo até que você consiga interpretá-los corretamente.

Assim, o ideal é estudar diariamente o modo de funcionamento dessas ferramentas para que você consiga usufruir de todos os benefícios que elas tem a oferecer.

Quais as principais métricas que você precisa analisar?

Se você não possui nenhuma experiência com esse tipo de estudo, o recomendado é que você comece analisando aspectos mais simples de desempenho. Com o tempo, você vai se adequando a novas metodologias e descobrindo outras formas de realizar essa atividade.

Dito isso, confira as métricas mais utilizadas e inicie seus estudos hoje mesmo:

Visitas únicas

Em síntese, essa talvez seja a métrica mais observada pelos gestores. Analisar as visitas únicas é a tarefa mais importante do processo, já que dessa forma é possível entender a quantidade de leads que seu site consegue atrair.

Para que fique mais claro, imagine o seguinte: se o usuário x acessa o seu site uma vez e o usuário y acessa 6 vezes, no final, você terá 7 visitas. Por esse motivo, verificar a quantidade de visitas únicas é sempre o mais indicado nesse cenário.

Origem

Após verificar o número de visitas, chega a hora de entender de onde essas pessoas estão vindo, se de outros websites, campanhas em redes sociais, Google, entre outros. Ao adquirir essas informações, fica mais fácil criar estratégias de prospecção e direcioná-las para o lugar certo.

Quantidade de páginas visitadas

É importante que os usuários vejam a maior quantidade de páginas possível ao visitarem seu site. Isso aumenta o nível de autoridade e mantém a taxa de rejeição baixa.

Taxa de rejeição

E já que falamos da taxa de rejeição, saiba que esse é outro ponto importante a ser analisado. Aqui, você avalia o número de usuários que se retiram do seu site logo após clicarem no link.

Geralmente, os motivos que levam uma pessoa a abandonar a página estão relacionados a uma má experiência de navegação, os quais precisam ser corrigidos imediatamente para que o seu rankeamento no Google não seja prejudicado.

Taxa de conversão

Por último, a taxa de conversão, que como o próprio nome já diz, avalia a quantidade de vezes que os usuários realizaram a ação que você queria – seja ela o download de um ebook, compra de um produto ou até mesmo o preenchimento de um formulário.

E então, o que achou do artigo? Não se esqueça de deixar seu comentário para sabermos a sua opinião.