Como se vestir bem com as roupas que tenho?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de abril de 2023.

Muitas vezes, nos deparamos com a sensação de que nosso guarda-roupa não tem as roupas ideais para compor um look completo e elegante. No entanto, é possível se vestir bem com as roupas femininas que já temos em casa. O truque está em saber como combiná-las e adaptá-las às diferentes ocasiões. Neste texto, vamos explorar algumas dicas para ajudá-la a se vestir bem com as roupas que você já possui.

Faça uma limpeza no guarda-roupa

Antes de começar a pensar em como combinar suas roupas, é importante fazer uma limpeza no guarda-roupa. Separe as peças que você não usa mais e doe ou venda. Isso vai te ajudar a ter uma visão clara das peças que você realmente tem disponível.

Conheça o seu estilo

O segundo passo é conhecer o seu estilo. Observe as peças que você mais usa e que mais gosta. Veja quais são as cores e estampas que mais te agradam. Compreender o seu estilo pessoal é fundamental para criar looks que sejam a sua cara e que te deixem confiante e confortável.

Monte looks a partir de peças básicas

As peças básicas são aquelas que nunca saem de moda e que são fáceis de combinar com outras peças. Entre elas estão: camisetas lisas, jeans, blazers, cardigãs, etc. A partir dessas peças, é possível criar diferentes looks para diferentes ocasiões. Por exemplo, uma camiseta branca pode ser usada com um jeans para um look casual ou com uma saia midi e um blazer para um look mais elegante.

Brinque com acessórios

Os acessórios são uma forma fácil e barata de transformar um look. Um simples colar ou lenço pode dar um toque especial ao visual. Cintos, brincos, bolsas e sapatos também são ótimas opções para complementar o look. Experimente combinar peças diferentes e veja qual combinação te agrada mais.

Combine estampas e cores

Muitas vezes, temos medo de combinar estampas e cores diferentes. No entanto, essa é uma forma de criar looks únicos e interessantes. Para combinar as estampas, é importante que elas tenham uma cor em comum ou que sejam da mesma família de cores. Já para combinar cores, é possível seguir a regra das cores complementares ou criar um look monocromático.

Invista em peças coringas

Algumas peças são consideradas coringas por serem versáteis e fáceis de combinar. Entre elas estão: um vestido preto, uma calça jeans reta, uma camisa branca, um blazer, etc. Essas peças podem ser usadas em diferentes ocasiões e combinadas de diversas formas.

Se vestir bem não é uma questão de ter muitas roupas, mas sim de saber combinar as peças que você já possui. Com algumas dicas simples, é possível criar looks interessantes e elegantes com as roupas que você tem no guarda-roupa. Lembre-se de conhecer o seu estilo, investir em peças básicas e coringas, brincar com acessórios, combinar estampas e cores e, acima de tudo, se sentir confiante e confortável com o visual que está criando.

Além disso, é importante lembrar que se vestir bem não significa seguir as tendências da moda ou se preocupar em ter as últimas novidades. O mais importante é encontrar um estilo que te represente e que te faça sentir bem consigo mesma.

Por fim, lembre-se de que o processo de se vestir bem é uma jornada e que exige paciência e dedicação. Não tenha medo de experimentar e de tentar novas combinações. Com o tempo, você vai desenvolver mais confiança e habilidade na hora de criar looks com as suas roupas.

Então, aproveite as dicas deste texto e comece a explorar todo o potencial do seu guarda-roupa. Com um pouco de criatividade e planejamento, é possível se vestir bem com as roupas que você já tem em casa.