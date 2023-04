Quem paga IRRF precisa declarar?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de abril de 2023.

O Imposto de Renda Retido na Fonte é um tributo que gera muitas dúvidas para os contribuintes, principalmente para aqueles que tiveram valores retidos na fonte. O IRRF é um imposto de natureza progressiva, o que significa que quanto maior o valor da renda, maior será a alíquota aplicada. Além disso, o imposto é retido diretamente na fonte, ou seja, é descontado automaticamente do pagamento de salários, honorários, aluguéis e outras fontes de renda.

Por isso, é muito comum surgirem dúvidas sobre quem precisa declarar o Imposto de Renda quando há valores retidos na fonte. Neste texto, iremos esclarecer todas as informações importantes sobre esse tema, para que os contribuintes possam compreender como funciona a declaração do Imposto de Renda e evitar problemas com o Fisco.

O que é o IRRF e como ele funciona?

O IRRF é um tributo federal que incide sobre diversas fontes de renda, como salários, honorários, aluguéis, entre outros. O seu objetivo é arrecadar recursos para o governo federal e contribuir para o financiamento de políticas públicas.

Esse imposto é calculado com base em uma tabela progressiva, que estabelece alíquotas diferentes de acordo com o valor da renda recebida. Quanto maior a renda, maior é a alíquota aplicada. A tabela atual do IRRF pode ser consultada no site da Receita Federal.

Quem precisa pagar o IRRF?

O IRRF é retido na fonte por quem efetua o pagamento da renda, ou seja, por quem está pagando um salário, um honorário, um aluguel, entre outros. Dessa forma, não é o próprio contribuinte que realiza o pagamento do imposto, mas sim a fonte pagadora.

Os valores retidos na fonte são descontados da renda bruta recebida pelo contribuinte e devem ser informados na declaração do Imposto de Renda. Caso o valor total retido durante o ano seja superior ao devido, o contribuinte pode ter direito a restituição.

Quem precisa declarar o Imposto de Renda?

Nem todas as pessoas que pagam IRRF precisam declarar o Imposto de Renda. A obrigatoriedade da declaração é determinada pela Receita Federal e pode variar de acordo com diversos fatores, como a renda recebida, a atividade profissional, a posse de bens e direitos, entre outros.

De forma geral, estão obrigados a declarar o Imposto de Renda os contribuintes que, em 2022, tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, ou seja, que receberam salários, honorários, aluguéis ou outras rendas tributáveis que ultrapassaram esse valor. Além disso, também são obrigados a declarar aqueles que tiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte acima de R$ 40.000,00.

Como declarar o IRRF?

Para declarar o Imposto de Renda, é necessário baixar o programa de declaração disponível no site da Receita Federal. Em seguida, é preciso preencher todas as informações solicitadas, incluindo os valores recebidos e os valores retidos na fonte.

Na hora de preencher a declaração, é importante lembrar que os valores retidos na fonte devem ser informados na ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica” ou na ficha “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”. O programa irá calcular automaticamente o valor do imposto devido e o valor a ser restituído, caso exista.

Caso haja alguma dúvida na hora de preencher a declaração, é possível consultar o manual disponibilizado pela Receita Federal ou buscar a ajuda de um profissional contábil.

Em resumo, quem paga IRRF precisa declarar o Imposto de Renda apenas se estiver enquadrado nas regras de obrigatoriedade estabelecidas pela Receita Federal. Os valores retidos na fonte devem ser informados na declaração e podem ser utilizados para abater o valor do imposto devido ou gerar direito à restituição.

É importante estar atento às regras da Receita Federal e preencher a declaração corretamente, evitando possíveis problemas com o Fisco. Caso haja alguma dúvida, é recomendável buscar a ajuda de um profissional contábil, que poderá orientar sobre as melhores práticas para a declaração do Imposto de Renda.