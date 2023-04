Veja qual iluminação escolher para tornar a hora da leitura ainda mais agradável!

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de abril de 2023.

Quem lê, estuda ou trabalha deve buscar os meios de iluminação ideais para que essa atividade não se torne cansativa para a visão, por isso, procurar pelas melhores luminárias de mesa é o ideal.

Os abajures são itens que distribuem pontos de luz na casa, criando ambientes agradáveis para estudo, leitura ou até mesmo para trabalho. Para te ajudar a escolher uma iluminação funcional para seu cômodo, reunimos algumas informações básicas sobre a luminária de mesa. Confira a seguir!

Por que usar uma luminária de mesa?

Por ser um item que emite luz direcionada para um ponto, ele permite que o estudante ou leitor não force tanto a visão quando precisa passar longas horas se dedicando a estas atividades.

Sabemos que o ambiente de estudo, leitura ou trabalho influencia bastante no rendimento e na atenção das pessoas. Ler em um ambiente que conta com apenas um foco de luz pode prejudicar a visão fazendo com que o estudante perca a atenção com mais rapidez e facilidade.

Por isso, a iluminação é um dos fatores mais importantes para a organização de um cômodo funcional. Então, investir em luminárias de mesa pode ser a solução para seus problemas, visto que se o cômodo não for muito iluminado, a finalidade do item é manter um foco de luz apenas no objeto que está sendo utilizado para estudo ou trabalho.

Qual é o material mais adequado para a cúpula da luminária de mesa?

O material mais adequado para a cúpula de uma luminária de mesa depende de como você quer que seu ambiente de estudo ou trabalho seja organizado. Afinal, existem abajures com cúpula em madeira, tecido e vários outros, que se adéquam a distintos estilos de decoração.

Para quem gosta de itens que remetem à natureza, o vime e a madeira são materiais perfeitos para transformar o ambiente. Mas se você mesmo quer criar a própria cúpula fazendo o famoso DIY, pode utilizar até mesmo materiais reciclados para deixar sua luminária do jeito que quiser.

Como escolher um design de luminária de mesa que combine com a decoração do meu espaço?

Para escolher um design de luminária que combine com a decoração do seu espaço, existem algumas coisas que devem ser consideradas. A primeira coisa é levar em conta o quanto espaço você tem e ter certeza de que o item vai caber no local que você pretende colocar.

Com isso, você vai poder pensar no estilo e design ideal da luminária considerando a decoração já existente. Se seu espaço é maior, uma luminária de chão é ideal, mas se você tem pouco espaço, uma peça para sua mesa de estudo ou trabalho, por exemplo, como um abajur menor, combina mais com o ambiente.

Cada abajur possui sua característica, então é possível contar com os mais simples ou até com os que contam com um design mais diferenciado. Aqui gosto e estilo pessoal devem ser aliados a questões práticas como espaço e decoração do cômodo, para não haver erro.

Como escolher o tipo de lâmpada para a minha luminária de mesa?

As lâmpadas mais utilizadas em luminárias são as CFLs, no entanto, elas transmitem muito mais calor que as de LED, por exemplo. Além de ter uma luz mais fria, que não incomoda após horas de proximidade, a LED também é mais econômica e durável.

Confira a voltagem da lâmpada antes de enroscar na luminária de mesa e escolha uma coloração que te deixe confortável, mas não tire o foco da atividade que será realizada no cômodo.

Como devo limpar minha luminária de mesa?

Para limpar a sua luminária de mesa é utilizado água morna e sabão neutro misturado à água. Passe um tecido umedecido na estrutura e com outro retire o sabão deixando secar naturalmente em seguida.

Para abajur mofado, o ideal é utilizar um tecido umedecido com vinagre e passar diretamente na mancha. Já para luminárias brancas, aplicar bicarbonato nas manchas, além de eliminar a sujidade também a desinfeta.

Agora que você sabe como escolher e principalmente como cuidar de luminárias de mesa, chegou o momento de escolher a sua!