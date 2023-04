Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de abril de 2023.

Se você está planejando uma viagem inesquecível para a América do Sul, considere incluir Bariloche, uma cidade encantadora na Patagônia argentina, em seu roteiro. Com voos para Bariloche partindo de diversas cidades brasileiras, essa deslumbrante região montanhosa tem muito a oferecer aos visitantes, desde esportes de aventura até uma rica cultura gastronômica.

Neste artigo, você encontrará informações sobre as melhores épocas para visitar Bariloche, dicas de restaurantes, opções de transporte local, principais atrações turísticas e atividades ao ar livre.

Quando visitar Bariloche?

Se você vai comprar um voo para Bariloche e está em busca de esportes de inverno, a alta temporada ocorre entre junho e setembro, quando as montanhas estão cobertas de neve. Para quem prefere atividades ao ar livre como trilhas e mountain bike, a primavera e o verão são ideais, com temperaturas amenas e paisagens floridas.

Como chegar em Bariloche

Existem diversas opções de voos de São Paulo para Bariloche, com conexões em Buenos Aires ou outras cidades argentinas. Infelizmente, não há voo para Bariloche direto saindo do Brasil, mas as escalas costumam ser rápidas e confortáveis. Se você está buscando voos baratos para Bariloche, é recomendável pesquisar com antecedência e aproveitar promoções e descontos oferecidos pelas companhias aéreas.

Atrações turísticas e atividades ao ar livre

Bariloche é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e esportes de aventura. Confira algumas das principais atrações e atividades:

Cerro Catedral : a maior estação de esqui da América do Sul, ideal para esqui, snowboard e outras atividades na neve.

: a maior estação de esqui da América do Sul, ideal para esqui, snowboard e outras atividades na neve. Circuito Chico : um passeio panorâmico de aproximadamente 60 km que percorre belas paisagens, incluindo o Lago Nahuel Huapi, o Lago Moreno e a península de Llao Llao.

: um passeio panorâmico de aproximadamente 60 km que percorre belas paisagens, incluindo o Lago Nahuel Huapi, o Lago Moreno e a península de Llao Llao. Parque Nacional Nahuel Huapi: uma área protegida que abriga trilhas, cachoeiras e belíssimas paisagens, perfeita para atividades como trekking, mountain bike e passeios de barco.

uma área protegida que abriga trilhas, cachoeiras e belíssimas paisagens, perfeita para atividades como trekking, mountain bike e passeios de barco. Cerro Otto: uma montanha que oferece vistas panorâmicas da cidade e do lago Nahuel Huapi, além de um teleférico e atividades como tirolesa e escalada.

Restaurantes e gastronomia

Bariloche é famosa por sua culinária, especialmente pelos deliciosos chocolates artesanais e o tradicional churrasco argentino. A cidade conta com uma grande variedade de restaurantes e confeitarias, oferecendo opções para todos os paladares e bolsos. Algumas dicas de onde comer incluem:

Família Weiss : um restaurante tradicional que serve pratos típicos da culinária alemã e suíça, como fondue e raclette.

: um restaurante tradicional que serve pratos típicos da culinária alemã e suíça, como fondue e raclette. El Boliche de Alberto: um dos melhores lugares para degustar o autêntico churrasco argentino, com cortes de carne de alta qualidade.

um dos melhores lugares para degustar o autêntico churrasco argentino, com cortes de carne de alta qualidade. Rapa Nui: uma confeitaria especializada em chocolates artesanais, sorvetes e doces, ideal para uma sobremesa ou lanche da tarde.

Transporte local em Bariloche

Bariloche possui um sistema de transporte público eficiente, com ônibus que conectam os principais pontos turísticos e áreas residenciais. Além disso, a cidade oferece opções de aluguel de bicicletas e carros para quem deseja explorar a região com mais autonomia. Também é possível contratar serviços de táxi ou motoristas particulares, mas lembre-se de que essas opções podem ser mais caras.

Dicas para economizar na viagem

Para aproveitar ao máximo sua viagem a Bariloche sem gastar muito, considere algumas dicas:

Reserve sua hospedagem com antecedência e aproveite promoções e descontos.

Opte por restaurantes locais e mais simples, que oferecem pratos saborosos a preços acessíveis.

Utilize transporte público ou alugue uma bicicleta para se locomover pela cidade, em vez de táxis ou serviços de transporte particular.

Visite atrações turísticas gratuitas, como o Parque Nahuel Huapi, o Centro Cívico e a Catedral de Bariloche.

Agora que você já sabe tudo sobre a Patagônia argentina e as melhores dicas para aproveitar ao máximo sua viagem, comece a planejar sua aventura e procure um voo para Bariloche! Desfrute das paisagens deslumbrantes, da deliciosa gastronomia e das inúmeras atividades ao ar livre que essa região tem a oferecer. Boa viagem!