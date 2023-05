Entenda como funciona um empréstimo consignado

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de maio de 2023.

Um empréstimo consignado é uma das opções mais procuradas por quem precisa de dinheiro e quer evitar juros altos e parcelas altas.

Neste tipo de empréstimo, o valor das parcelas é descontado diretamente da folha de pagamento ou benefício do solicitante. A seguir, saiba como funciona esse tipo de empréstimo e como solicitá-lo.

O que é um empréstimo consignado?

Como citado, o empréstimo consignado é uma modalidade de crédito em que o pagamento das parcelas é feito por meio de desconto na folha de pagamento ou benefício do solicitante.

Devido a esse mecanismo de pagamento, o empréstimo consignado tem juros mais baixos e condições mais favoráveis do que outras modalidades de crédito.

Quais são os tipos de empréstimo consignado?

Existem três tipos de empréstimo consignado: o consignado INSS, o consignado público e o consignado privado.

Consignado INSS

O consignado INSS é destinado para aqueles que recebem aposentadoria ou pensão do INSS. Essa modalidade pode ser solicitada em bancos e financeiras conveniadas.

Consignado público

O consignado público é destinado para servidores públicos federais, estaduais e municipais, bem como para militares das Forças Armadas.

Essa modalidade de empréstimo tem juros mais baixos e pode ser solicitada em bancos e instituições financeiras conveniadas.

Consignado privado

O consignado privado é destinado a trabalhadores do setor privado, desde que a empresa onde trabalham tenha convênio com o banco ou financeira onde a solicitação é feita.

Nessa modalidade, as taxas de juros podem variar um pouco mais, mas, ainda assim, são mais baixas do que as de outras modalidades de empréstimo.

Além dos bancos tradicionais, algumas fintechs também oferecem empréstimos consignados, fornecendo uma alternativa digital para obter esse tipo de crédito.

Essas fintechs podem oferecer processos mais ágeis e acessíveis, permitindo que os clientes solicitem empréstimos online e acompanhem as etapas do processo por meio de plataformas digitais.

É importante lembrar que os tipos de empréstimo consignado podem variar de acordo com cada instituição financeira ou fintech, sendo necessário analisar as condições específicas oferecidas por cada uma antes de optar por um empréstimo.

Quem pode solicitar um empréstimo consignado?

Para solicitar um empréstimo consignado, é preciso atender a alguns requisitos. No caso do consignado INSS, é preciso ser aposentado ou pensionista do INSS, saber qual sua margem consignável, estar com o benefício ativo e não possua restrições nos órgãos de proteção ao crédito.

Já no caso do consignado público, é preciso ser servidor público ativo ou inativo, pensionista ou militar das Forças Armadas. O consignado privado é destinado a trabalhadores do setor privado, desde que a empresa onde atua tenha convênio com um banco ou financeira. Assim como o empréstimo consignado INSS, é crucial consultar sua margem consignável.

O que analisar antes de solicitar um empréstimo consignado?

É necessário ficar atento aos limites de crédito disponíveis e às condições de pagamento.

O valor máximo do empréstimo consignado é definido de acordo com a margem consignável, ou seja, o valor máximo que pode ser comprometido com o pagamento das parcelas.

Um outro ponto, é verificar as taxas de juros e o prazo para pagamento, para garantir que as condições sejam adequadas ao seu orçamento.

Além disso, é importante destacar que as taxas de juros podem variar de acordo com o perfil do solicitante. Por exemplo, pessoas com histórico de crédito negativo podem ter taxas de juros mais altas do que aquelas com histórico positivo. Os juros precisam respeitar o teto do INSS para que não corra o risco de contar com taxas abusivas.

É importante lembrar que, além das taxas de juros, podem haver outras tarifas envolvidas no empréstimo consignado, como a taxa de abertura de crédito e a taxa de administração. Por isso, é fundamental ler atentamente o contrato antes de assiná-lo.

Antes de contratá-lo, avalie bem a necessidade do empréstimo e verifique se as parcelas cabem no orçamento mensal, busque orientação de um profissional especializado em finanças antes de tomar qualquer decisão relacionada a empréstimos e financiamentos.

Quando solicitar um empréstimo consignado?

Antes de optar pelo empréstimo é muito importante avaliar as condições de contratação, realizar um planejamento financeiro e entender a motivação da contratação do empréstimo.

Isso porque o empréstimo consignado pode comprometer parte do orçamento a longo prazo, sendo assim, é importante avaliar com cautela a necessidade de solicitar um empréstimo consignado e se as condições oferecidas são favoráveis e compatíveis com a situação financeira do solicitante.

Pesquise bem as condições oferecidas por diferentes instituições financeiras antes de fechar um contrato de empréstimo consignado. É possível encontrar diferenças significativas nas taxas de juros e no prazo para pagamento das parcelas.

Em resumo, o empréstimo consignado pode ser uma boa opção para quem precisa de dinheiro e quer fugir dos juros altos de outras modalidades de empréstimo. No entanto, é preciso avaliar bem a necessidade do empréstimo e pesquisar as condições oferecidas antes de fechar um contrato.