Como abrir uma pousada de sucesso: Dicas para empreender no segmento de hospedagem

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de junho de 2023.

As pousadas são estabelecimentos contemporâneos que combinam o aconchego do lar com as comodidades oferecidas pelos hotéis. Elas estão presentes em muitas cidades de porte pequeno e médio, que possuem vocação turística, e oferecem uma opção de hospedagem mais acessível, sem abrir mão do conforto e do charme. Na verdade, charme, conforto e personalidade são características essenciais nas quais os empreendedores desse segmento devem investir.

As pousadas mais requisitadas têm algo em comum: a tradicional hospitalidade, combinada a conceitos modernos de serviços e hospedagem. Hoje em dia, existe uma tendência crescente de pousadas que apresentam elementos arquitetônicos projetados para aumentar o conforto dos clientes, proporcionando uma experiência verdadeiramente memorável.

De acordo com o Ministério do Turismo, uma pousada é um empreendimento com características horizontais, composto por até 30 unidades habitacionais e 90 leitos. Elas oferecem serviços de recepção, alimentação e acomodação temporária. Podem estar localizadas em um prédio único, com até três pavimentos, ou contar com chalés ou bangalôs, proporcionando opções diversificadas para os hóspedes.

Assim como os hotéis, as pousadas estão se especializando em explorar as possibilidades únicas das regiões onde estão localizadas. Elas destacam elementos históricos, oferecem atividades de esportes radicais, destacam frutas típicas e culinária tradicional, proporcionam lazer em praias ou montanhas, criam uma atmosfera de fazenda ou aproveitam o clima de montanha. Tudo isso visa proporcionar uma experiência única e envolvente para os visitantes.

Ao empreender no ramo de pousadas, é essencial explorar as características distintas da região, identificar os pontos fortes e criar experiências autênticas que cativem os hóspedes. É importante destacar a cultura local, as belezas naturais e as atividades únicas que a região oferece, buscando diferenciar-se no mercado e atrair um público específico em busca dessas experiências enriquecedoras.

A importância da segmentação de público-alvo

A definição do segmento de clientela a ser atendido é fundamental para o sucesso do negócio. É um erro tentar agradar a todos e na tentativa de trazer um maior número de pessoas para a hospedagem acabar esquecendo que nem todos procuram a mesma coisa enquanto estão viajando.

Existem aqueles que procuram por baixo preço e só querem um lugar para dormir, aqueles que procuram relaxar e vão ficar usufruindo o estabelecimento o tempo todo, têm também o viajante baladeiro, entre outros.

Segmentar o público é importante para entender qual é o tipo de pessoa que vai à sua acomodação. Começar pesquisando no mercado potenciais concorrentes, ajuda a obter informações para definir qual o melhor cliente para o seu negócio.

Locais recomendados para abrir uma pousada

A escolha do local para abrir uma pousada é um dos aspectos mais importantes para o sucesso do empreendimento. O local ideal deve oferecer atrativos turísticos, acessibilidade e uma demanda consistente de visitantes. Abaixo, apresentamos alguns dos locais recomendados para abrir uma pousada:

1. Próximo a praias e litorais

As regiões litorâneas são destinos turísticos muito populares, especialmente durante o verão. Pousadas localizadas próximas a praias atraem visitantes em busca de relaxamento, atividades aquáticas e paisagens deslumbrantes. Praias famosas, como Búzios, Florianópolis e Porto de Galinhas, são excelentes opções para estabelecer uma pousada.

2. Destinos de ecoturismo

Locais com rica biodiversidade e paisagens naturais exuberantes são atrativos para os amantes do ecoturismo. Áreas com parques nacionais, trilhas, cachoeiras, florestas e montanhas oferecem oportunidades para os hóspedes se conectarem com a natureza. Exemplos de destinos populares incluem a Chapada dos Veadeiros, a região da Amazônia e a Serra da Mantiqueira.

3. Cidades históricas e culturais

Cidades com um patrimônio histórico e cultural rico são frequentemente visitadas por turistas em busca de experiências enriquecedoras. Pousadas localizadas em destinos históricos, como Paraty, Ouro Preto e Olinda, podem atrair um público interessado em explorar a arquitetura, a cultura local e as tradições históricas dessas regiões.

4. Áreas de turismo rural

O turismo rural tem ganhado destaque nos últimos anos, atraindo visitantes que desejam vivenciar a vida no campo, conhecer a agricultura local e desfrutar de paisagens campestres. Estabelecer uma pousada em regiões com fazendas, vinícolas e atividades agrícolas pode ser uma excelente opção para quem busca uma experiência rural autêntica.

5. Destinos de aventura e esportes radicais

Locais que oferecem atividades de aventura, como trilhas, escaladas, rafting e paraquedismo, são muito procurados por turistas em busca de emoção e adrenalina. Pousadas localizadas em áreas próximas a parques de aventura, montanhas ou rios com corredeiras podem atrair esse público específico e oferecer serviços e pacotes personalizados.

Além desses locais mencionados, vale ressaltar a importância de considerar a infraestrutura disponível na região, como estradas, aeroportos e serviços básicos, para garantir a acessibilidade e comodidade dos hóspedes. Também leve em consideração a temporada turística e a demanda ao longo do ano, para avaliar a viabilidade financeira do empreendimento.

Outro fator a considerar é a parceria com fornecedores locais. Ao escolher um local para abrir sua pousada, verifique a disponibilidade de fornecedores de alimentos, produtos de higiene, serviços de manutenção e outros suprimentos necessários para o funcionamento da hospedagem. Priorizar fornecedores locais pode trazer benefícios como redução de custos e fortalecimento da economia regional.

Lembre-se também de conhecer as regulamentações e requisitos específicos para abrir uma pousada na região escolhida. Verifique as normas locais, licenças necessárias, alvarás e outras obrigações legais para garantir a conformidade do seu negócio.

Lembre-se de que cada local possui suas particularidades e oportunidades. Faça uma análise cuidadosa, considerando os aspectos mencionados, e escolha um local que se alinhe com sua visão de negócio e possibilite o sucesso da sua pousada.

Conclusão

Em resumo, abrir uma pousada de sucesso requer um planejamento cuidadoso, conhecimento do mercado, foco na qualidade e atenção às preferências dos clientes.

Ao investir em charme, conforto, personalidade e serviços diferenciados, sua pousada poderá se destacar e conquistar uma base sólida de clientes satisfeitos. Com dedicação, criatividade e gestão eficiente, você estará no caminho certo para alcançar o sucesso nesse segmento de negócio.

Lembre-se de que este conteúdo tem o objetivo de fornecer uma visão geral sobre como abrir uma pousada de sucesso e não substituir um plano de negócios completo. Certifique-se de realizar pesquisas adicionais, buscar orientações especializadas e adaptar as estratégias às particularidades do seu empreendimento. Boa sorte em sua jornada empreendedora!