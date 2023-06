Como viajar com bebês em segurança e garantindo o conforto

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de junho de 2023.

Boas práticas e acessórios específicos podem proporcionar uma viagem em família sem estresse para os bebês

A viagem em família é um período aguardado por todos, afinal, nesses momentos são criadas lembranças inesquecíveis entre os pais e seus filhos. Mas apesar do entusiasmo, viajar com crianças é uma tarefa que exige muita atenção, principalmente quando se trata de bebês.

Seja em viagens de carro, ônibus ou avião, é essencial que os pais se atentem a detalhes específicos para garantirem a segurança e o conforto dos pequenos. Alguns trajetos podem demorar horas ou até mesmo dias, e manter o bebê bem acomodado durante o percurso é fundamental para evitar dores de cabeça.

Além de boas práticas, existem também alguns acessórios que podem ajudar os pais nas viagens em família. O carrinho de bebê com “bebê-conforto”, conhecido também por “moisés”, é funcional para proporcionar segurança à criança, sendo a acomodação ideal em viagens de ônibus, carro ou avião.

Como garantir a segurança de bebês nas viagens

Uma viagem em família começa antes mesmo de sair de casa. Isso porque, com crianças pequenas, é fundamental que os pais tenham atenção a alguns detalhes ainda durante o planejamento dos passeios.

O primeiro aspecto que deve ser visto para se certificar da segurança do bebê é a recomendação médica. Antes de viajar, os pais devem conversar com a pediatra para entender se o pequeno tem condições de fazer uma viagem de carro, ônibus ou avião. Normalmente, os profissionais orientam os pais aguardarem a criança fazer, pelo menos, três meses, pois é quando ela já tomou as principais vacinas.

Outra dica de segurança é se informar sobre os destinos antes de viajar. Com bebês, é importante ter certeza que o lugar oferece a infraestrutura necessária para emergências. Em viagens internacionais, também é importante se atentar ao seguro de viagem.

Além disso, é fundamental ter atenção à escolha de alguns itens como o carrinho de bebê e o bebê conforto. Segundo a D’Or mais Saúde, existem diferentes modelos desses acessórios, e alguns são versáteis por oferecerem as duas utilidades em um único item.

Ou seja, é possível passear com criança em um carrinho de bebê e transformá-lo em um moisés durante a viagem. Esse acessório dá estabilidade e conforto durante todo o trajeto, já que ele pode ser colocado no banco dos veículos.

Além dessas orientações, existem ainda algumas dicas específicas para quem vai viajar de carro, ônibus e avião com uma criança. Nas três modalidades, é fundamental adotar novos hábitos e se atentar ao que a criança precisa.

Em viagens de carro

Viagens de carro costumam ser muito utilizadas pelas famílias em trajetos mais curtos. Para os pais que optarem por essa modalidade, é importante prestar atenção aos horários de pico na estrada. Isso porque, em períodos de alta temporada, o trânsito pode ser intenso e a demora causar estresse ao bebê. Geralmente, recomendam-se viagens de madrugada, pois é nesse horário que as crianças estão dormindo.

No momento da viagem, é fundamental vestir os bebês com roupas confortáveis e deixá-los com cobertores macios. Esses aspectos irão ajudar a tornar o ambiente mais aconchegante. O rádio e brinquedos também pode ajudar nesse aspecto. A dica é fazer uma playlist com músicas relaxantes e outra com canções que a criança goste de ouvir. Dessa forma, quando ela tiver acordada terá recursos para se distrair enquanto não chega até o destino.

A parada para amamentar, fazer lanches e conhecer lugares novos também é fundamental. As crianças ficam mal-humoradas quando estão com fome e tédio e, durante uma viagem, é essencial minimizar quaisquer riscos de estresse.

Em termos de segurança, é fundamental ter uma cadeirinha adequada para o peso e a idade do bebê, seguindo as instruções do fabricante. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), esses acessórios de segurança reduzem 70% das mortes entre bebês e entre 54% a 80% a morte de crianças no trânsito.

As cadeiras devem ser fixadas corretamente ao banco traseiro e as travas de segurança das portas devem ser acionadas. Além disso, é ideal ter um adulto no banco de trás ao lado da criança para auxiliá-la e evitar distrações ao motorista.

Em viagens de ônibus

Além dos carros, os bebês também podem acompanhar os pais em viagens de ônibus. Nessa modalidade, as questões referentes aos horários também se aplicam e devem ser vistas com cautela antes de comprar a passagem.

Em relação ao assento, crianças de até seis anos incompletos não pagam passagem viajando no colo dos pais, segundo a Resolução nº 1.383, de 29/03/06, alterada pela Resolução nº 1.922, de 28/03/2007, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Dessa forma, os pais que decidirem ir com os pequenos no colo podem optar por um canguru ou sling. Esses acessórios mantêm os braços de quem carrega mais livres e o neném mais confortável.

No entanto, vale a pena consultar as regras da empresa de ônibus escolhida, pois pode haver alguma alteração que favoreça o transporte do bebê durante a viagem.

O assento mais aconselhado para quem tem crianças pequenas é a poltrona do corredor, já que facilita a circulação dos pais sempre que necessário. A alimentação e o entretenimento também devem ser levados a sério nesse tipo de viagem.

A dica se mantém nas paradas. Elas podem ajudar na hora de amamentar, abastecer mamadeiras, ir ao banheiro, comprar itens necessários e tomar um ar livre com a criança. Brinquedos e mordedores são sempre bem-vindos e ajudam a criança a se distrair durante o percurso.

Em viagens de avião

Viajar de avião com um bebê é uma boa opção para pais que prezam por trajetos rápidos. Assim como nas viagens de ônibus, nessa modalidade também há alguns aspectos envolvendo crianças.

No Brasil, bebês de até 2 anos normalmente viajam sem pagar em voos domésticos, desde que sejam levados no colo de adultos. Já em voos internacionais, algumas companhias cobram taxas para os pequenos, mesmo quando estão no colo. Em ambos os casos, é imprescindível avisar a companhia aérea sobre a criança e se informar das regras de cada empresa antes de comprar o bilhete.

Para quem quer viajar com mais tranquilidade, é possível comprar um assento exclusivo para o bebê e levar a cadeirinha para dentro da cabine. Entretanto, o item deve ter certificação internacional e indicação para ser utilizada em aviões.

Para minimizar estresses, o recomendado é preferir voos noturnos ou em horários em que o pequeno costuma tirar sonecas. Além disso, os assentos do corredor também são a melhor opção.

No momento da decolagem e do pouso do avião, é normal que as crianças sintam dor de ouvido devido à alteração da pressão dentro da aeronave. Para ajudar no incômodo, recomenda-se manter o bebê mastigando ou mamando durante esses momentos.

Em relação à alimentação, os pais podem levar frutas, biscoitos e demais alimentos para oferecer ao pequeno durante a viagem ou solicitar à equipe de bordo para esquentar o leite ou a papinha.

Além disso, assim como em qualquer viagem, os brinquedos e itens que entretenham as crianças são fundamentais. A orientação é optar por objetos silenciosos para não atrapalhar os outros passageiros e causar desentendimentos.