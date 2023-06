Jogos Online de Cassino para Iniciantes

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de junho de 2023.

Os jogos de Cassino online estão ficando cada vez mais populares, ganhando espaço à medida que as plataformas trazem mais variedades de jogos e promoções. Esse crescimento, por sua vez, vem atraindo uma série de novos usuários, que jamais tiveram uma experiência com um Cassino. Logo, às vezes é necessário dar um tempo para que eles possam aprender o básico desses jogos.

Para começo de conversa, ainda que os jogos de azar possuam certa restrição no Brasil, vale lembrar que os serviços de Cassino online conseguem operar de forma plena no país – graças as licenças internacionais. Sendo assim, você pode ficar tranquilo ao apostar nessas plataformas, pois elas são seguras e confiáveis.

O mundo dos Cassinos, porém, é muito maior que isso, havendo uma variedade imensa de jogos para se aventurar, desde os inovadores Crash Games até como jogar Dominó Online – Spribe.

Nesse artigo, vamos tentar elucidar de maneira intuitiva quais jogos de casino são os melhores para iniciantes – passando pelas suas principais regras, funcionamento e algumas dicas para quem está começando.

Jogos de Slots

Os Slots (ou caça-níqueis) foram muito populares nas décadas de 30-40, e agora estão voltando com força total nos espaços digitais. Na prática, consistem em uma máquina com diversos tambores rolantes e figuras. O jogador deve girar a máquina e sequenciar os símbolos para ganhar as recompensas.

Cada caça-níquel traz um tema específico, que varia de uma máquina para outra. No ambiente online, os Slots são um ótimo ponto de partida para jogadores iniciantes: tendo em vista que a dinâmica é muito simples.

Contudo, fique atento aos índices de RTP (retorno ao jogador): quanto maiores, mais a máquina paga aos apostadores.

Roleta

Neste jogo, o usuário aposta em uma grande roleta giratória com números coloridos. Uma bola é arremessada na roleta, parando em algum número quando esta para de girar.

Existe uma grande variedade de apostas para serem feitas nesse jogo. Desde apostar em um único número, como apostar em sua cor, se ele é par ou ímpar, na coluna que o número está, em dúzias, se é um número menor (1-18) ou maior (19-36), e etc.

Pode-se apostar ainda nos cantos dos números, englobando assim 2 ou mais números de uma só vez. Há muitas combinações que podem ser feitas nesse jogo; a melhor forma de aprender a roleta é fazendo apostas pequenas ao longo de algumas rodadas, e ir se habituando à dinâmica do jogo.

Blackjack

O Blackjack é um jogo de cartas muito famoso no circuito dos jogos de Cassino. Antes de se aventurar com os jogos de blackjack online, veja aqui alguns conceitos básicos:

A dinâmica do jogo de blackjack começa com o dealer (o funcionário do casino que cuida das cartas na mesa). Ele vai entregar uma carta aberta para todos na mesa, inclusive para si mesmo. Depois disso, ele vai entregar uma carta fechada (virada para baixo) para todos presentes.

Os jogadores devem então verificar suas cartas e fazer a soma de pontos delas. O objetivo do jogo é se manter o mais próximo possível do valor 21.

A propósito: o valor das cartas é igual ao seu valor numérico. Cartas com figuras (J, Q, K) tem o valor 10. Os ases têm valor de 1 ou 11; você é quem escolhe. Isso pode variar dependendo do estilo de blackjack.

Depois, você soma sua carta aberta com sua carta fechada e decide uma dessas opções: se vai querer outra carta, ou se vai parar por ali. Também pode acontecer de você estourar o valor das cartas – ou seja, você passou dos 21, e perdeu àquela rodada.

O objetivo do blackjack é derrotar o dealer e os outros jogadores da mesa. Uma dica para iniciantes é sempre ficar atento à carta aberta dos oponentes e assumir que a carta fechada deles é um 10. Faça apostas pequenas em suas primeiros mãos até você sentir a fluidez do jogo, ganhando confiança para fazer apostas mais altas.

Vídeo Pôquer

O pôquer vem atraindo cada vez mais jogadores nos cassinos online, desde apostadores curiosos até celebridades de outros esportes . Distante dos Cassinos físicos, os Cassinos online costumam oferecer uma boa variedade de salas de vídeo pôquer, desde Cash Games (jogos com dinheiro real), até torneios online.

Agora, se você nunca jogou pôquer na sua vida, é melhoro tomar conhecimento das possíveis combinações de cartas e seu valor como jogo final.

No Texas Hold’em (estilo mais jogado), você recebe duas cartas fechadas, que precisa combinar com as cartas que são distribuídas no meio da mesa. Algumas das combinações possíveis são:

Pares (duas cartas iguais)

Dois pares;

Triplas (três cartas iguais);

Straight (sequência de cinco cartas);

Flush (cinco cartas do mesmo naipe);

Full House (uma dupla e uma tripla)Dentre outras!

Depois de finalizada a rodada, você deve comparar a sua mão com a dos seus oponentes. O jogador que tiver a mão mais forte leva para casa as apostas.

Baccarat

Se você quiser se aventurar pelo glamouroso mundo bacará, é preciso passar pelo básico das regras. O bacará é um jogo de cartas para duas pessoas (você contra o dealer). É importante conhecer o valor das cartas para esse jogo. São eles:

Cartas 2 a 9 – o valor é igual ao número da carta;

Cartas do 10 ao K – valor igual a 0 pontos;

Ás – igual a 1 ponto

O objetivo de cada jogador é obter uma pontuação (somatória das duas cartas) igual a 9, ou o mais próximo possível de 9. Se o valor das duas cartas for acima disso então o digito à direita é usado (ex: 8 + 7 = 15, que se torna 5). A mão mais fraca é aquela que totaliza 0 pontos. Neste caso, esta mão é chamada de “Bacará”.

A dinâmica do jogo segue com o dealer dando cartas para si mesmo e para você, de acordo com a pontuação acumulada das cartas. Nesse ponto a dinâmica do jogo pode ser diferente, de acordo com o tipo de bacará que está sendo empregado.

Conclusão

Os Cassinos online são uma excelente forma de entrar em contato com o mundo dos jogos de Cassino, seja por curiosidade ou para fazer um dinheiro a mais no final do mês.

Como vimos neste artigo, existem algumas opções para iniciantes que são bem interessantes: como os jogos de Slots, que não precisam de nenhum conhecimento avançado – só apostar.

De qualquer forma, lembre-se de jogar com responsabilidade e encarar as apostas online como uma forma de lazer.