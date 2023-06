Campeonato Mineiro Módulo II: Confira o regulamento da segundona mineira

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de junho de 2023.

Enquanto vários clubes disputam competições do futebol nacional, o futebol mineiro tem 12 clubes lutando para figurar na elite do estado em 2024. Trata-se do Campeonato Mineiro Módulo II, que está sendo realizado e oferece o acesso para duas equipes para a próxima temporada.

Estão na disputa da competição: Aymorés, Betim, Boa Esporte, Itabirito, Nacional de Muriaé, North, Tupi, Tupynambás, Uberlândia, URT, União Luziense e Varginha.

Regulamento da competição

Como regulamento, o Campeonato Mineiro Módulo II tem um regulamento bastante específico. Na primeira fase, as 12 equipes se enfrentam em turno único, totalizando 11 rodadas. Com isso, os seis melhores avançam para a segunda fase, enquanto os dois piores serão rebaixados para o módulo III em 2024, o que equivale à terceira divisão mineira.

Já no hexagonal, a competição será disputada em turno e returno com todos se enfrentando, o que totalizará dez rodadas. Os dois clubes que vão conquistar o acesso para o Campeonato Mineiro em 2024 serão o primeiro colocado, que consequentemente será o campeão da competição, como também o clube que encerrar na segunda posição. A competição está prevista para ser disputada até o dia 12 de agosto.

A competição, inclusive, pode ter seus jogos encontrados nos mais populares Sites de Apostas ao Vivo, com várias opções de mercados e cobertura em tempo real.

Disputa na temporada anterior

Em 2022, o campeão do Campeonato Mineiro Módulo II foi o Democrata de Sete Lagoas, que encerrou a competição com os mesmos 19 pontos do Ipatinga. Com isso, as duas equipes ganharam o direito de disputar a elite estadual na atual temporada. O Betim acabou ficando com 18 pontos, na 3ª colocação.

Competição clássica no futebol brasileiro

Poucos devem saber, mas mesmo se tratando de uma divisão de acesso, o módulo II do Campeonato Mineiro é uma das competições de futebol mais antigas do Brasil. Sua primeira edição foi disputada em 1915, onde era considerada uma competição amadora de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais.

Posteriormente, a competição foi ganhando outros nomes, e já teve vários nomes ao longo da história como Divisão Extra, Segunda Divisão e, finalmente, Módulo II a partir de 1994, nome que vem sendo mantido por 29 anos, até a edição atual.

A equipe com mais títulos em toda a história é o Araxá, que já ficou com o troféu em quatro oportunidades. Guarani, Mamoré, Nacional de Uberaba, Rio Branco e Uberlândia já conseguiram o título do Campeonato Mineiro Módulo II em três temporadas.