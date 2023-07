Como tirar manchas de roupas brancas?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de julho de 2023.

Quem não tem aquela peça branca no armário que já manchou? Exatamente, as roupas brancas estão sujeitas a todo tipo de mancha, desde as causadas por alimentos, suor, maquiagem, tintas ou até mesmo aquelas mais difíceis de identificar podem comprometer a aparência das roupas brancas. Felizmente, com a ajuda dos produtos de limpeza certos, você pode eliminar essas manchas indesejadas e devolver o branco radiante às suas roupas.

Pensando nisso, nós produzimos esse conteúdo onde vamos compartilhar algumas dicas valiosas para remover manchas de roupas brancas usando produtos de limpeza. Siga estas instruções simples e eficientes para recuperar a aparência impecável de suas roupas brancas.

Sabão em pó

O sabão em pó é um dos produtos mais simples e eficientes para remover manchas de roupas brancas. Para utilizá-lo, molhe a peça e aplique uma pequena quantidade de sabão diretamente sobre a mancha. Esfregue suavemente e deixe agir por alguns minutos. Em seguida, lave a roupa normalmente, com lava roupas líquido, amaciante concentrado e água morna.

Outra opção é fazer uma massa com sabão em pó e água, aplicar sobre a mancha e deixar agir por cerca de 30 minutos antes de lavar a peça. Essa técnica é especialmente eficaz em manchas mais persistentes.

Alvejante líquido

O alvejante líquido é um aliado poderoso na remoção de manchas mais difíceis de roupas brancas. Antes de utilizar o produto, verifique se a peça é adequada para o uso de alvejante e siga as instruções de lavagem presentes na etiqueta.

Para uso, aplique o alvejante diretamente sobre a mancha e deixe agir por alguns minutos. Em seguida, lave a roupa como costume. O alvejante líquido ajuda a clarear e remover manchas que não saem com tanta facilidade, deixando suas roupas brancas com aspecto renovado.

Tira manchas sem cloro

Caso você tenha uma mancha persistente em sua roupa branca, mas na etiqueta está escrito que você não pode aplicar alvejante, o tira manchas sem cloro é uma ótima opção. Aplique o produto diretamente sobre a mancha, esfregue suavemente e deixe agir pelo tempo recomendado, depois lave-a normalmente.

Água Sanitária

Por fim, a água sanitária também é uma opção eficaz para remover manchas de roupas brancas. Antes de usar, é importante verificar se a peça é adequada para o uso de água sanitária, pois alguns tecidos afetados podem possuir restrições.

Para uso, dilua a água sanitária em água conforme instruções do fabricante e aplique diretamente sobre a mancha. Deixe agir e lave com lava roupas e amaciante.

A água sanitária é conhecida por sua capacidade de clarear e remover manchas persistentes, proporcionando resultados fortes. No entanto, lembre-se de usar com cuidado e sempre realizar um teste em uma área discreta da roupa antes de aplicar em toda a peça.

Lembre-se de realizar um pré-tratamento antes da lavagem

Além de usar os produtos mencionados, é importante realizar o pré-tratamento das manchas assim que possível. Quanto mais rápido você agir, maior será a chance de remover completamente a mancha. Seja qual for o produto de limpeza escolhido, aplique-o diretamente sobre a mancha e esfregue suavemente. Deixe agir por alguns minutos antes de lavar a peça normalmente.

Produtos de limpeza como maiores aliados para tirar manchas de roupas brancas

Agora que você conhece essas dicas para remover manchas de roupas brancas com produtos de limpeza, suas peças ficarão sempre rejeitadas e prontas para uso. Lembre-se de seguir as instruções dos produtos e das etiquetas das roupas, garantindo assim um melhor resultado. Cuide das suas roupas brancas e mantenha-as sempre radiantes!