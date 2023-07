Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de julho de 2023.

O Dia dos Namorados é uma ocasião especial para celebrar o amor e a conexão entre casais. E uma maneira deliciosa de apimentar essa data romântica é preparar alguns drinks especiais para brindar ao amor.

Se você está em busca de inspiração para surpreender o seu parceiro ou parceira, aqui estão algumas sugestões dos melhores drinks para fazer no Dia dos Namorados.

Lembrando que antes vá até a mercearia mais próxima para comprar os ingredientes.

Mimosa de Romã

Começamos com um clássico brunch que ganha um toque romântico com a adição de romã. Combine suco de romã fresco com champanhe ou espumante gelado. Decore a taça com uma semente de romã e sirva. O sabor doce e cítrico deste drink é perfeito para começar o dia com amor.

Bellini de Morango

Esse drink é um verdadeiro deleite para os amantes de morango. Após ir em uma loja de bebidas alcóolicas, em um liquidificador, misture morangos frescos, suco de limão e açúcar. Despeje a mistura em taças de champanhe e complete com espumante gelado. Os morangos trazem uma cor vibrante e um sabor irresistível.

Martini de Romã

O vermelho intenso deste drink combina perfeitamente com o clima apaixonado do Dia dos Namorados. Em uma coqueteleira, misture vodka, suco de romã e um toque de licor de laranja. Agite vigorosamente e sirva em uma taça de martini gelada. Finalize com algumas sementes de romã para um toque de sofisticação.

Daiquiri de Morango

Se você está procurando um drink refrescante e tropical, o daiquiri de morango é a escolha ideal. Misture morangos frescos, rum branco, suco de limão e açúcar em um liquidificador com gelo. Bata até obter uma consistência suave e sirva em copos decorados com fatias de morango.

Chocolate Martini

Para os casais que adoram chocolate, este é o drink perfeito. Vá até uma distribuidora de bebidas e depois disso, ao chegar em casa, em uma coqueteleira, misture vodka de chocolate, licor de cacau, creme de leite e um toque de xarope de chocolate. Agite bem e coe em uma taça de martini resfriada. Decore com raspas de chocolate para um toque final irresistível.

Mojito de Framboesa

O mojito é um clássico da coquetelaria, e a adição de framboesas frescas dá um toque romântico a essa bebida. Amasse framboesas com folhas de hortelã e açúcar em um copo. Adicione suco de limão, rum branco e gelo. Complete com água com gás e misture suavemente. Sirva com um ramo de hortelã.

Spritz de Rosé

Esse drink é uma variação do famoso spritz italiano, mas feito com vinho rosé. Combine vinho rosé gelado com água com gás e um toque de aperol ou Campari. Sirva em uma taça com gelo e finalize com uma fatia de laranja. É uma opção refrescante e elegante para brindar o amor.

Viva o Dia dos Namorados intensamente

Lembre-se de que o Dia dos Namorados é uma oportunidade para celebrar o amor e fortalecer os laços com seu parceiro ou parceira. Independentemente do drink escolhido ou da bebida de supermercado, o mais importante é aproveitar cada momento juntos, criar memórias especiais e expressar seu amor de maneira única.