Vidro em revestimentos de parede: quando dá para usar?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de julho de 2023.

Hoje é possível incluir o vidro nos mais diferentes tipos de projetos, portas, janelas, sacadas, são alguns exemplos. Mas e na parede, pode usar vidro?

Na verdade, sim, mas para isso é importante entender mais sobre o material específico, quem pode fazer e todas as considerações para usar esse material na parede. E para te ajudar separamos um guia completo sobre o assunto, não perca.

Como os vidros são usados em revestimento de parede?

Atualmente, é cada vez mais comum usar vidros para revestir paredes na decoração de interiores.

Essa técnica traz um visual moderno com benefícios incríveis para os ambientes. Com o uso de vidros, é possível ter mais luz natural nos espaços, facilitando a iluminação e criando uma atmosfera agradável.

Além disso, os vidros são fáceis de limpar e tornam as paredes e móveis mais duráveis. Existem diferentes tipos de vidros que podem ser usados para revestir.

Dois dos mais populares são o espelho e o vidro temperado. O espelho pode ser aplicado em móveis, como aparadores e portas de guarda-roupas, para dar um toque elegante e criar a sensação de que o ambiente é maior e mais iluminado.

Quando se trata da instalação de vidros em móveis, é importante tirar medidas precisas e criar um molde de papel para garantir que tudo se encaixe perfeitamente.

Por isso, é muito importante contar com uma empresa tipo a vidraçaria Curitiba para realizar a fixação correta e garantir a segurança. Antes da instalação, também é necessário verificar o nível, o prumo e a resistência da superfície.

No caso do revestimento de paredes, o vidro temperado é recomendado por conta de sua resistência e segurança. Esse tipo de vidro passa por um processo especial que o torna mais forte e resistente a quebras.

No entanto, ele não pode ser furado ou cortado depois de fabricado, então é necessário planejar e calcular as medidas com precisão. Nesta situação, primeiro é importante consultar a vidraçaria para realizar a fabricação personalizada.

Embora não exista uma norma técnica específica para o revestimento de vidro em paredes, é importante seguir as orientações da NBR 15198 para espelhos de prata e a NBR 7199 para projetos de vidro na construção civil.

Essas normas têm o objetivo de garantir a segurança e a qualidade dos serviços realizados com vidros. Revestir paredes e móveis com vidros é uma tendência crescente na decoração de interiores.

Além de proporcionar um visual moderno e elegante, o uso de vidros traz benefícios como mais luz natural, facilidade de limpeza e maior durabilidade das superfícies.

Para uma instalação adequada, não se esqueça de contar com profissionais especializados como os da vidraçaria tatuquara.

Qual vidro usar?

Existem dois tipos de vidro que são usados para revestir paredes: o vidro temperado e o vidro espelhado.

O vidro temperado é super resistente e seguro. Se quebrar, ele se parte em pedaços pequenos e não cortantes, o que evita acidentes. É ótimo para áreas movimentadas, como boxes de banheiro.

Enquanto isso, o vidro espelhado pode ser feito em camadas de vidro que contenham uma película de segurança. Neste caso, se quebrar, os pedaços ficam presos na película, evitando ferimentos. É ideal para paredes externas e lugares com crianças.

Esses tipos de vidro são fáceis de limpar, duráveis e deixam a luz passar. Também tem diferentes acabamentos, como transparente, fosco ou com efeitos decorativos, o que dá várias opções de estilo para o revestimento das paredes.

Mas lembre-se, para escolher o vidro certo, é importante considerar o projeto, a segurança, a entrada de luz e o estilo que você deseja. Então, é bom contar com a ajuda de um profissional, como um arquiteto ou vidraceiro, para fazer a escolha certa para o seu caso.