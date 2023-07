Contratações que chamaram a atenção no futebol mundial recentemente

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de julho de 2023.

O esporte não para de atrair os olhares de seus fãs.

O futebol é um esporte que não para de se movimentar nem por um segundo e entrega grandes notícias aos seus fãs. Entre elas, estão as novidades referentes ao mercado da bola. Anúncios de contratações de destaque de diferentes camisas chamaram a atenção recentemente a nível mundial. Confira alguns deles a seguir.

Seleção Brasileira

Começando pelo cenário nacional, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a contratação do mais novo técnico da Seleção Brasileira Masculina de Futebol.

O escolhido pela organização foi Fernando Diniz. Ele assinou um contrato de um ano com a “Amarelinha”. Mesmo com o novo cargo, Diniz não vai deixar de trabalhar com o Fluminense.

O primeiro jogo do novo técnico com a Seleção vai acontecer no dia 4 de setembro.

Jude Bellingham

Um dos nomes de destaque da nova geração do futebol, com apenas 20 anos, Jude Bellingham se mudou da Alemanha para a Espanha.

Depois de 3 temporadas atuando pelo Borussia Dortmund, o volante inglês foi anunciado como nova contratação do Real Madrid.

Sergio Busquets

O volante espanhol Sergio Busquets também chamou a atenção nas notícias sobre o futebol com o anúncio de sua contratação pelo Inter Miami.

Com essa novidade, ele vai voltar a ser companheiro de um outro grande nome que defendeu o Barcelona, Lionel Messi, que também foi contratado pelo clube dos Estados Unidos.

César Azpilicueta

Depois de mais de uma década vestindo a camisa do Chelsea, o lateral César Azpilicueta deixou a cidade de Londres e agora vai para a Espanha defender o Atlético de Madrid.

Ao longo de sua jornada com o Chelsea, Azpilicueta conquistou grandes títulos, como duas edições da Premier League e uma edição da Liga dos Campeões.

Grandes Jogos

O mundo da bola está contando com grandes jogos no futebol. A expectativa também é alta para um futuro próximo com o retorno de competições da Europa.

