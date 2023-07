Descubra como aumentar o engajamento dos colaboradores

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de julho de 2023.

Saber como aumentar o engajamento dos colaboradores é uma preocupação da grande parte dos donos de empresa.

Afinal de contas, quando os seus colaboradores se sentem mais motivados, acabam produzindo mais e a sua empresa consegue obter resultados ainda mais positivos.

No mundo corporativo contemporâneo de hoje, um dos maiores desafios enfrentados pelas empresas é manter o engajamento dos colaboradores em alta.

Esse engajamento é um dos pilares que sustenta a produtividade, a qualidade do trabalho e, por consequência, a competitividade da organização no mercado.

No entanto, fomentar esse engajamento não é uma tarefa simples. Por isso, no artigo de hoje, iremos falar um pouco mais sobre como aumentar o engajamento dos colaboradores.

Como aumentar o engajamento dos colaboradores?

A princípio, até pode parecer um pouco difícil ou até uma tarefa impossível, mas não é bem assim. Existem sim algumas estratégias eficazes que são capazes de contribuir para melhorar o engajamento da sua equipe.

Então, se você quer saber como aumentar o engajamento dos colaboradores, as nossas dicas são as seguintes:

Trabalhando o endomarketing

O endomarketing, também conhecido como marketing interno, é uma estratégia poderosa para aumentar o engajamento dos colaboradores.

Uma de suas táticas é incentivar a participação ativa dos colaboradores nos canais de comunicação interna da empresa, como intranet, newsletters e redes sociais corporativas.

Por exemplo, a empresa pode aumentar engajamento nos posts e stories através de competições amigáveis, eventos virtuais, ou reconhecimento dos esforços dos colaboradores.

Isso pode ajudar a construir um sentimento de pertencimento e colaboração, promovendo a cultura corporativa e a identidade da empresa.

Aprimorando a comunicação

A comunicação é um dos aspectos mais cruciais para o engajamento dos colaboradores. Uma comunicação eficaz e transparente pode promover a confiança e a cooperação, ao passo que uma comunicação deficiente pode levar a mal-entendidos e frustração.

É fundamental estabelecer canais de comunicação abertos e eficazes, encorajando a colaboração e a troca de ideias.

A comunicação deve ser bidirecional, onde os colaboradores também têm a oportunidade de expressar suas opiniões e preocupações.

Fomentando a cultura do feedback

A cultura do feedback é uma prática essencial para o engajamento dos colaboradores. Ela permite que os colaboradores saibam onde estão se destacando e onde há espaço para melhoria.

O feedback deve ser construtivo, específico, oportuno e equilibrado, focando tanto nos pontos fortes quanto nas áreas de melhoria.

Além disso, deve-se encorajar os colaboradores a também dar feedback aos seus gestores, criando um ambiente de comunicação aberta e bidirecional.

Criando uma cultura voltada para pessoas

Ao falar sobre como aumentar o engajamento dos colaboradores, acaba sendo essencial falar a respeito da cultura organizacional.

A fim de aumentar o engajamento dos colaboradores, é fundamental criar uma cultura empresarial que coloque as pessoas em primeiro lugar.

Isso significa valorizar o bem-estar, a satisfação no trabalho e o desenvolvimento pessoal dos colaboradores.

As empresas devem se esforçar para criar um ambiente de trabalho inclusivo e diversificado, onde todos se sintam valorizados e respeitados.

Para que isso ocorra, é interessante incluir:

Políticas de bem-estar no trabalho;

Oportunidades de desenvolvimento de carreira;

Reconhecimento dos esforços e conquistas dos colaboradores etc.

Dando autonomia e voz aos colaboradores

Um dos fatores mais importantes para o engajamento dos colaboradores é sentir que têm autonomia e voz na empresa.

Isso significa que eles têm a liberdade de tomar decisões relacionadas ao seu trabalho e que suas opiniões e ideias são ouvidas e consideradas.

Dando aos colaboradores mais autonomia, eles se sentirão mais responsáveis pelo seu trabalho, o que pode aumentar a motivação e o engajamento.

Além disso, ao dar voz aos colaboradores, as empresas podem se beneficiar de uma variedade de perspectivas e ideias, o que pode levar a melhores soluções e inovações.

Reconhecendo e recompensando

A importância do reconhecimento e das recompensas na motivação e no engajamento dos colaboradores não pode ser subestimada.

Portanto, ao falar sobre como aumentar o engajamento dos colaboradores, não poderíamos deixar de falar sobre essa dica.

Afinal de contas, quando os colaboradores sentem que seu trabalho duro e dedicação são apreciados, eles se sentem mais motivados a se esforçar e produzir resultados de alta qualidade.

Existem várias maneiras de reconhecer e recompensar os colaboradores, que vão desde um simples agradecimento até ações mais tangíveis.

Uma opção poderia ser dar cesta de natal para funcionários, por exemplo, como forma de agradecimento pelos esforços ao longo do ano.

Uma outra estratégia que pode se apresentar bastante útil é recompensar os colaboradores que se destacaram durante o mês, também.

Incentivando o desenvolvimento profissional

Não há como negar que oportunidades para o desenvolvimento profissional são vitais para o engajamento dos colaboradores.

Ao oferecer treinamentos, workshops, e outras oportunidades de aprendizagem, você mostra aos seus colaboradores que você se importa com o crescimento deles.

Quando os colaboradores sentem que estão crescendo e aprendendo, eles estão mais propensos a permanecer na empresa e se sentem mais engajados em suas funções.

Oferecendo um ambiente de trabalho saudável e seguro

Sabe como aumentar o engajamento dos colaboradores? Uma “simples” dica é oferecer um ambiente de trabalho saudável e seguro.

Isso é essencial para o engajamento dos colaboradores porque, quando eles se sentem seguros, acabam trabalhando de forma mais contínua e com afinco. Mas, nesse caso, inclui tanto a saúde física quanto a saúde mental.

Práticas como promover pausas regulares, ter uma política de não assédio e oferecer apoio à saúde mental podem fazer uma grande diferença.

Os colaboradores que se sentem seguros e cuidados no trabalho são mais propensos a se sentirem satisfeitos, o que pode, por sua vez, aumentar o engajamento.

Proporcionando oportunidades de crescimento

Por fim, proporcionar oportunidades de crescimento dentro da empresa é uma excelente maneira de aumentar o engajamento dos colaboradores.

Isso poderia envolver oportunidades de avanço na carreira, ou mesmo a chance de trabalhar em diferentes projetos e equipes, por exemplo.

Quando os colaboradores sentem que têm um caminho claro para o crescimento dentro da empresa, eles estão mais propensos a se engajar e a se esforçar mais em suas funções.

Então, que tal investir em um plano de carreira para os seus colaboradores? Com certeza isso irá fazer com que seus funcionários trabalhem com maior zelo e afinco.