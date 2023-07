Futuro do setor bancário: as habilidades adquiridas em um MBA em Digital Banking

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de julho de 2023.

Com o avanço da tecnologia e a digitalização de praticamente todos os aspectos de nossas vidas, o setor bancário também está passando por uma transformação significativa. O surgimento das fintechs, a adoção de tecnologias como inteligência artificial e blockchain, e a mudança nas preferências dos clientes estão moldando um novo panorama para as instituições financeiras. Diante desse cenário, os profissionais do setor bancário precisam adquirir habilidades específicas para se adaptar às demandas do mercado atual e posicionar suas instituições para o futuro.

Nesse contexto, um MBA em Digital Banking oferece uma oportunidade única de aprimorar essas habilidades e se preparar para as rápidas mudanças no setor bancário. Esse programa de pós-graduação concentra-se nas necessidades e nos desafios enfrentados pelas instituições financeiras em um ambiente digital, proporcionando aos profissionais uma compreensão aprofundada das fintechs, das transformações digitais e das estratégias para atender às demandas do cliente.

Durante um MBA em Digital Banking, os alunos exploram tópicos cruciais, como conhecimentos em tecnologia financeira (fintech), transformação digital, gestão da mudança, segurança cibernética, proteção de dados, experiência do cliente e canais digitais. Esses tópicos abrangentes refletem as áreas-chave que estão impulsionando a inovação no setor bancário e que exigem profissionais qualificados para liderar as mudanças e enfrentar os desafios. Neste artigo, exploraremos os tópicos e desenvolvimentos mais relevantes abordados em um MBA em Digital Banking e como eles moldaram o futuro do setor bancário.

Conhecimentos em tecnologia financeira (fintech)

Um MBA em Digital Banking fornecerá uma compreensão aprofundada das fintechs e como elas estão impactando o setor bancário. Os alunos aprenderão sobre as últimas inovações tecnológicas, como inteligência artificial, blockchain e análise de big data, e como essas tecnologias estão sendo aplicadas no contexto bancário.

Além disso, eles serão expostos a casos de uso reais de fintechs bem-sucedidas, permitindo-lhes compreender os desafios e as oportunidades associadas a essas novas abordagens. Com esses conhecimentos, os profissionais bancários estarão aptos a adotar e implementar soluções inovadoras em suas instituições, impulsionando a eficiência operacional e melhorando a experiência do cliente.

Transformação digital e gestão da mudança

A transformação digital é essencial para a sobrevivência das instituições financeiras no cenário atual. Um MBA em Digital Banking capacita os profissionais a liderar processos de transformação, desenvolvendo habilidades de gestão da mudança.

Os alunos aprenderão a identificar oportunidades de digitalização, desenvolver estratégias de implementação e gerenciar equipes durante todo o processo. Essas habilidades são cruciais para garantir que as instituições financeiras sejam capazes de se adaptar rapidamente às demandas do mercado e de seus clientes, mantendo-se competitivas em um ambiente cada vez mais digital.

Segurança cibernética e proteção de dados

Com o aumento das transações financeiras online, a segurança cibernética se tornou uma prioridade absoluta para o setor bancário. Um MBA em Digital Banking fornecerá conhecimentos essenciais sobre segurança cibernética e proteção de dados.

Os alunos aprenderão sobre as ameaças mais recentes, técnicas de mitigação de riscos e regulamentações relacionadas à proteção de informações financeiras. Essas habilidades permitirão que os profissionais bancários desenvolvam e implementem medidas de segurança robustas, garantindo a confidencialidade e integridade das transações financeiras digitais.

Experiência do cliente e canais digitais

Com a crescente preferência dos clientes por serviços bancários digitais, a experiência do cliente se tornou um diferencial competitivo. Um MBA em Digital Banking ensinará os profissionais a projetar e implementar soluções centradas no cliente, utilizando canais digitais para melhorar a interação e a satisfação do cliente.

Os alunos aprenderão sobre design thinking, UX/UI e estratégias de engajamento do cliente. Essas habilidades permitirão que as instituições financeiras criem jornadas do cliente eficientes e personalizadas, impulsionando a fidelização e a retenção.

O setor bancário está passando por uma revolução digital e os profissionais do setor precisam estar preparados para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades desse novo ambiente. Um MBA em Digital Banking fornece as habilidades necessárias para prosperar nesse cenário em constante evolução. Desde o conhecimento em tecnologia financeira até a gestão da transformação digital, a segurança cibernética e a experiência do cliente, os profissionais que concluírem um MBA em Digital Banking estarão preparados para liderar suas instituições para o futuro. Ao adquirirem essas habilidades, eles poderão impulsionar a inovação, melhorar a eficiência operacional e oferecer serviços financeiros de alta qualidade, adaptados às necessidades e expectativas dos clientes digitais. Portanto, investir em um MBA em Digital Banking é uma escolha estratégica para aqueles que desejam se destacar no setor bancário do futuro.