Como melhorar o desempenho do seu smartphone

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de julho de 2023.

Em um mundo cada vez mais conectado, nossos celulares se tornaram uma extensão de nós mesmos e precisamos conhecer dicas e truques eficazes para saber como melhorar o seu desempenho do seu smartphone.

Dependemos dos nossos smartphones para nos mantermos atualizados, realizar tarefas diárias e nos divertir. No entanto, um dos problemas mais comuns que os usuários enfrentam é o desempenho lento e quando o aparelho trava.

Felizmente, existem várias maneiras de melhorar essa situação e garantir que seu dispositivo móvel esteja sempre funcionando no máximo de sua capacidade. Neste artigo, compartilharemos a melhor forma de otimizar o desempenho do seu smartphone.

Limpe o armazenamento do seu smartphone para melhorar seu desempenho

Você sabia que um dos principais culpados pelo desempenho lento do smartphone é o armazenamento cheio? À medida que você usa seu dispositivo, acumula arquivos desnecessários, aplicativos não utilizados e caches.

Por isso é necessário limpar regularmente o armazenamento do seu smartphone e liberar espaço valioso, melhorando, assim, a velocidade geral do sistema.

Você pode começar desinstalando aplicativos desnecessários, excluindo fotos e vídeos indesejados e usando aplicativos de limpeza de cache confiáveis.

Para realizar essa limpeza, busque as configurações do seu aparelho, busque a opção “dispositivo” e lá selecione “limpar dados” ou “limpar cache”. A variação das opções depende do modelo do aparelho.

Mantenha seu sistema operacional atualizado

Atualizar o sistema operacional do seu smartphone é uma etapa importante para melhorar o desempenho. As atualizações geralmente incluem correções de bugs, otimização de desempenho e novos recursos.

Verifique regularmente se há atualizações disponíveis para o seu dispositivo e instale-as assim que forem lançadas. Essas atualizações não apenas melhorarão o desempenho, mas também ajudarão a garantir a segurança do seu smartphone. Muitas pessoas esquecem de atualizar ou ficam adiando as atualizações. Isso não é bom para o seu aparelho.

Caso você seja um estudante e que use o seu celular para estudar, então como essas atualizações demoram um tempo e no momento seu aparelho fica inapto ao uso, tente fazer um agendamento. Então programe as atualizações sempre para um momento que você não utilizará o celular.

Sem dúvida que o melhor horário para fazer isso é durante a madrugada quando você está dormindo. Quando acordar terá um aparelho otimizado e pronto para o uso.

Gerencie os aplicativos do seu smartphone em segundo plano

Muitos aplicativos continuam a funcionar em segundo plano, mesmo quando você não os está usando ativamente. Isso consome recursos preciosos do sistema e pode deixar seu smartphone lento.

Para resolver isso, vá para as configurações do seu smartphone e gerencie os aplicativos em segundo plano. Você pode selecionar quais aplicativos podem ser executados em segundo plano e quais devem ser encerrados automaticamente quando não estão em uso.

Com certeza entenderá que o consumo do seu aparelho se modificará com este simples processo, pois muitos dados não serão mais consumidos desnecessariamente.

Limite os widgets e animações para melhorar o desempenho de seu smartphone

Embora os widgets e animações possam adicionar personalidade ao seu smartphone, eles também podem afetar negativamente o desempenho. Esses recursos visuais consomem recursos do sistema e podem deixar seu dispositivo mais lento.

Muitos dizem que modificar a tela inicial dá a sensação de ter um celular novo e por isso de quando em vez usam animações na tela inicial. Mas para isso precisa entender se seu aparelho tem capacidade para essa finalidade.

Considere reduzir a quantidade de widgets na tela inicial e desativar animações desnecessárias nas configurações do seu smartphone. Isso ajudará a melhorar a velocidade do seu dispositivo e fornecerá uma experiência mais responsiva.

Afinal um celular com belas imagens só vale a pena se suas principais funções forem bem desempenhadas. Um aparelho que só trava causa irritação e ao mesmo tempo ainda pode te impedir de interromper atividades importantes.

Por isso, é preciso avaliar o que de fato vale a pena manter ou não para garantir o bom uso do aparelho.

Faça uma reinicialização periódica no seu smartphone

Reiniciar regularmente o seu smartphone pode ser uma solução simples para melhorar o desempenho. Às vezes, os aplicativos podem continuar funcionando em segundo plano ou ocorrer pequenos problemas temporários que afetam o desempenho.

Ao reiniciar, o sistema será refrescado, os aplicativos serão encerrados e qualquer problema temporário será corrigido. Experimente reiniciar seu smartphone pelo menos uma vez por semana para mantê-lo funcionando no seu melhor.

Essa dica será útil se posta em prática e o desempenho fica garantido.

Conclusão

Seguir as dicas e truques mencionados acima ajudará você a melhorar o desempenho do seu smartphone e ter uma experiência mais suave e eficiente.

Lembre-se que na sua lista de tarefas deve limpar regularmente o armazenamento do seu dispositivo, manter o sistema operacional atualizado, gerenciar os aplicativos em segundo plano, limitar widgets e animações e reiniciar periodicamente.

Com essas medidas simples, você poderá desfrutar de um smartphone mais rápido e responsivo. Não se esqueça também de evitar o uso de aplicativos de limpeza de otimização duvidosos, pois eles podem causar mais problemas do que soluções.

Agora é hora de aplicar essas dicas e aproveitar ao máximo o seu smartphone! Boa sorte!