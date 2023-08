Montes Claros – BR 365 é interditada por vizinhos e moradores para pedir melhorias na estrada entre acesso as comunidades de Santa Bárbara até São João da Vereda

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de agosto de 2023.

Montes Claros – Na manhã de hoje 09/08/2023, um grupo de manifestantes pacíficos interditaram as 6:30 horas até as 9:30 horas a BR365 em frente ao Posto Barral, no KM 8. Sendo que em parte desse período o trânsito estava sendo liberado em uma faixa por vez.

Segundo relatos de PRF e da e da Polícia Militar (PM)um grupo de manifestantes estão solicitando melhorias na estrada que dá acesso à Comunidade de Santa Bárbara e que vai até São João da Vereda.

De acordo com os manifestantes, o descaso da Copasa que esta fazendo obras com maquinário pesado, e do transito de carretas com alto peso que estão levado materiais a nova usina de placas solares esta acabando de vez com a estrada.

Os manifestantes, segundo a PM, deixaram liberada a BR 365, as 9:30 horas, e fecharam a estrada que da acesso as comunidades de Santa barbara, São João da vereda , Santa barbara , Palmito, Palmeiras, Vila Rica e São João da vereda.

Os manifestantes tambem reclamam por asfalto entre os distrito de Santa Barbara e São João da Vereda, já que de acordo com eles na época de chuvas, vira tudo um lamaçal, e não podem escoar as frutas e verduras dos pequenos agricultores familiares, assim como e impossível assistência medica de urgencia. Já no inverno vira tudo poeira, com mais de 20 cms de pura poeira que ao passar um carro ou carreta, fica o ar totalmente insuportável, sendo que idosos e crianças chegam a passar mal por inalação da poeira.

Segundo os manifestantes já tem feito vários pedidos a prefeitura de Montes Claros, com abaixo assinado, reuniões na câmara de vereadores, audiências publicas e até a data de hoje, ne ninguna maquina da prefeitura passa por ai para dar um paliativo a anos.

A associação de vizinhos e as comunidades, não descartam em fazer novas manifestações e cortes da BR 365 ate serem atendidas suas reivindicações, para que a Copasa, a empresa que vai explorar a nova usina de placas solares e a prefeitura de Montes Claros, não dem. uma solução a lamentável estado da estrada entre as comunidades e distritos.