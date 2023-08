Confira quatro craques da bola que deixaram o futebol europeu nos últimos meses

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de agosto de 2023.

Esses atletas são nomes de peso dentro do esporte.

Nos últimos meses, grandes jogadores de futebol deixaram a Europa, atraindo os olhares dos fãs. Neste texto você vai conferir os nomes desses quatro atletas.

Cristiano Ronaldo

O atacante português Cristiano Ronaldo foi um dos grandes destaques do futebol europeu ao longo das últimas décadas. Em campo, ele atuou por muitas camisas de peso: Sporting (POR), Manchester United (ING), Real Madrid (ESP) e Juventus (ITA). Com essas equipes, ele conquistou grandes títulos, como cinco edições da Champions League e duas Supercopas da UEFA.

No final do ano passado, ele encerrou sua segunda passagem pelo Manchester United e foi anunciado como jogador do Al-Nassr. No começo de agosto, ele conquistou seu primeiro título com o clube da Arábia Saudita na Copa dos Campeões da Arábia.

Lionel Messi

Duas temporadas depois de sua chegada a França, Lionel Messi deu adeus à equipe do Paris Saint-Germain.

Campeão do mundo em 2022 com a Argentina, Messi agora entra em campo nos gramados dos Estados Unidos pelo Inter Miami. Nesta nova fase, ele vai poder atuar mais uma vez ao lado de Sergio Busquets e Jordi Alba.

Karim Benzema

Vencedor da última edição do prêmio “Bola de Ouro” e um dos principais nomes do Real Madrid ao longo de mais de uma década, Karim Benzema disputou a sua última temporada com o clube espanhol em 2022/2023.

Para a nova etapa de sua carreira, o atacante também apostou no futebol da Arábia Saudita e assinou um contrato com o Al-Ittihad.

Neymar

O futebol da Arábia Saudita também vai contar com um expoente brasileiro a partir de agora.

Depois de uma década na Europa, no dia 15 de agosto, Neymar foi anunciado como nova contratação do Al-Hilal. No “Velho Continente”, o atacante teve passagens pelas equipes do Barcelona e do Paris Saint-Germain.

