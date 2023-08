Montes Claros – PUC Minas abre inscrições para os cursos de pós-graduação online

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de agosto de 2023.

Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação da PUC Minas que serão iniciados no 2º semestre de 2023. São mais de 400 ofertas em 35 áreas do conhecimento nas modalidades online com aulas ao vivo e EAD com aulas gravadas.

As especializações online com aulas ao vivo (síncronas) contam com os professores presentes em uma sala virtual em data e hora marcadas. O início dos encontros está previsto para acontecer a partir de setembro.

Já no EAD com aulas gravadas (assíncronas), os cursos são disponibilizados em plataforma digital para os estudantes. A entrada é contínua e o aluno encontra disciplinas disponíveis em seu ambiente virtual 72 horas após a confirmação de matrícula.

As inscrições são feitas conforme disponibilidade por número de vagas. Os cursos podem ser parcelados em até 30 vezes, e as condições de pagamento específicas de cada especialização podem ser consultadas no site: pucminas.br/pos.