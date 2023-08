Os favoritos para a Chuteira de Ouro da Premier League de 2023-24

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de agosto de 2023.

Embora a campanha da Premier League de 2022-23 tenha sido a mais emocionante possível, com o Arsenal capitulando sob a pressão do Manchester City no final da partida, quando os Gunners terminaram em segundo lugar para o time de Pep Guardiola e a corrida pelo rebaixamento foi até o fim, a batalha pela Chuteira de Ouro não teve disputa.

Erling Haaland negou a Harry Kane a chance de igualar o recorde de quatro títulos de artilheiro de Thierry Henry com um recorde de 36 gols ao longo da campanha, mas será que a máquina de gols norueguesa conseguirá manter a Chuteira de Ouro nesta temporada? Vamos descobrir, dando uma olhada nos favoritos ao prêmio com esta casa de aposta.

Erling Haaland

Não é nenhuma surpresa que Haaland seja o favorito para a Chuteira de Ouro. Alguns especialistas e torcedores tinham dúvidas sobre o atacante quando ele chegou ao Manchester City no inverno passado, com perguntas sobre se ele se adaptaria ou não à liga mais desafiadora depois de chegar do Borussia Dortmund, da Bundesliga.

Mas ele deixou os que duvidavam dele com o rosto vermelho ao marcar impressionantes 36 gols em 35 jogos. 16 desses gols foram marcados nos 11 jogos anteriores à paralisação para a Copa do Mundo e ele marcou um total de quatro hat-tricks ao longo da temporada, marcando três gols contra Crystal Palace, Nottingham Forest, Manchester United e Wolves.

Alguns supuseram mais uma vez que Haaland não conseguiria manter suas façanhas de artilheiro no mesmo ritmo na temporada 2023-24, mas ele abriu sua conta com dois gols no jogo de abertura do Man City contra o Burnley e certamente não haverá como impedi-lo de ganhar o prêmio de artilheiro pelo segundo ano consecutivo.

Mohamed Salah

Com o prolífico talismã do Tottenham Hotspur, Harry Kane, finalmente fazendo a tão esperada transferência para o Bayern de Munique no mesmo fim de semana em que a Premier League começou, depois de inúmeros rumores durante toda a janela que o ligavam a uma transferência para os gigantes alemães, o rival mais próximo de Haaland parece ser Mohamed Salah.

De acordo com seus padrões excepcionalmente altos, Salah provavelmente teria ficado desapontado por terminar a última temporada com 19 gols. No entanto, considerando o desempenho geral do Liverpool, ele provavelmente fez bem em marcar tantos gols e, se os Reds conseguirem voltar à sua forma habitual nesta temporada, como sugere a aposta da Premier League, Salah certamente poderá superar a marca da última campanha.

Se Salah ganhar a Chuteira de Ouro novamente, ele igualará o recorde de Henry de ter recebido o prêmio em quatro ocasiões. No entanto, se considerarmos que cinco temporadas se passaram desde que ele marcou 32 vezes para ser coroado artilheiro em 2017-18, é difícil argumentar que ele seja prolífico o suficiente para acompanhar Haaland, e ele não conseguiu marcar no fim de semana de abertura pela primeira vez em sua carreira no Liverpool.

O atacante Darwin Nunez, do Liverpool, e Marcus Rashford, do Manchester United, são os próximos na corrida pelas previsões da Chuteira de Ouro, enquanto Gabriel Jesus, do Arsenal, e Alexander Isak, do Newcastle United, vêm em seguida. Faz 13 anos que um atacante do Chelsea não ganha o prêmio de artilheiro, e esse período não parece ter fim, já que os recém-contratados Christopher Nkunku e Nicolas Jackson são os favoritos.