Gestão financeira é apenas um dos desafios do empreendedor brasileiro

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de setembro de 2023.

Pesquisa revela quais os principais obstáculos enfrentados pelas empresas do país

A cada dois empreendimentos criados no país, um já existente no mercado fecha as portas, como mostram os dados consolidados do Mapa das Empresas, gerenciado pelo Ministério da Economia, relativos ao ano de 2022. Os números refletem as dificuldades enfrentadas pelos empreendedores para garantir a longevidade dos negócios.

Entre esses obstáculos está a gestão financeira, como mostra a Pesquisa Desafios dos Empreendedores Brasileiros, realizada pela Endeavor em parceria com a Neoway e o Instituto Datafolha, publicada em junho de 2023.

De acordo com o estudo, realizar uma gestão financeira eficiente é o segundo maior desafio para os empreendedores brasileiros, atrás apenas da gestão de pessoas. Entre os empreendedores que apontaram a dificuldade em lidar com as finanças do negócio, 48% relataram que os custos aumentaram acima da receita.

A Fundação Instituto de Administração (FIA) explica que a gestão financeira é um método de administração que engloba todo o trabalho de gerenciamento das finanças e dos recursos materiais. Para isso, utiliza quatro pilares: planejamento, controle, análise e investimentos.

Na avaliação da FIA, uma boa gestão financeira garante as condições necessárias para a manutenção das atividades e a prosperidade do empreendimento. Por outro lado, a ineficiência nesse gerenciamento expõe o negócio aos riscos, comprometendo sua existência.

Ainda segundo a FIA, o uso da tecnologia tem sido uma alternativa para facilitar os processos de gestão financeira. No mercado há diferentes soluções disponíveis que podem ser incorporadas ao negócio como: ERP (enterprise resource planning), plataforma de pagamento e faturamento on-line, cartões corporativos digitais e ferramentas de análise financeira e business intelligence.

Aplicações práticas das tecnologias

Através das tecnologias, é possível organizar, automatizar, agilizar e conferir maior precisão aos processos de gestão financeira, o que tende a simplificar o trabalho.

Com o uso de um sistema ERP, é possível integrar todos os setores da empresa, o que garante uma visão sistêmica das operações e contribui diretamente para a gestão de todas as áreas, incluindo a financeira. Ele também permite a comunicação em tempo real, o que torna a tomada de decisões mais fácil e rápida.

O uso das plataformas de pagamento e faturamento on-line automatizam as transações financeiras, reduzindo a probabilidade de falhas e facilitando o controle do fluxo de caixa. Além disso, é uma alternativa a mais para o consumidor.

Os cartões corporativos digitais são uma opção segura e mais econômica para o controle das despesas dos funcionários quando estão a serviço da empresa. Já as ferramentas de análise financeira e business intelligence criam relatórios personalizados com os dados financeiros, o que contribui para identificar oportunidades de crescimento e ameaças potenciais.

Principais desafios dos empreendedores

Além da gestão financeira, outros quatro desafios foram citados pelos empreendedores brasileiros na pesquisa feita por Endeavor, Neoway e Instituto Datafolha. Em primeiro lugar, foi apontada a gestão de pessoas. Nesta área, a maior dificuldade é a formação de lideranças para a empresa. Para superar o obstáculo, o estudo recomenda a oferta de qualificações para o desenvolvimento dos funcionários como líderes.

O terceiro desafio listado pelo estudo é a burocracia, envolvendo os aspectos jurídico e regulatório. Ainda nesta esfera, 60% dos entrevistados afirmaram que consideram a cobrança de impostos uma dificuldade para quem quer empreender no país.

Em quarto lugar, aparece a inovação. O desenvolvimento de novos produtos e serviços tem sido uma barreira na hora de inovar. Dessa forma, os empreendedores, sobretudo do setor de tecnologia, informação e comunicação (TIC), têm priorizado a promoção de profissionais que ofereçam soluções inovadoras para as empresas.

Por fim, o estudo aponta o trabalho de marketing e vendas. Nesse âmbito, as tarefas de prospecção e retenção de clientes são citadas como as maiores dificuldades.