Novo episódio do Podcast-se conta com Eduardo Vieira

* Por: DINO - 20 de setembro de 2023.

No mais recente episódio do podcast Podcast-se, os apresentadores mergulharam em uma conversa sobre a trajetória e visões do profissional Eduardo Vieira, que ao longo de 25 anos de carreira foi jornalista, empreendedor, CEO, membro de conselhos, professor, escritor, mentor e investidor. A conversa trouxe diversas reflexões sobre comunicação, gestão de marca, gestão da reputação e do jornalismo.

Os apresentadores, Gabriel Tripodi e Camilo Manfredi, convidaram o especialista da área justamente por sua ampla experiência no mercado, uma vez que hoje ele lidera relações institucionais, reputação empresarial, criação de branding, mídia, conteúdo, eventos e parcerias na América Latina. Além de fornecer consultoria estratégica para boa parte do portfólio da região. Antes do SoftBank, ele foi parceiro da WPP Plc., cofundador da Esfera Brasil, CEO da H+K Strategies e Ogilvy PR na América Latina. Também foi jornalista de negócios e tecnologia para alguns canais de mídia do Brasil.

O episódio começou com um bate-papo descontraído, onde Eduardo pôde compartilhar sua trajetória acadêmica e profissional.

Ao longo da entrevista, o profissional trouxe suas experiências na criação de estratégias de comunicação de empresas como: Ambev, Airbnb, Blackstone, Coca-Cola, Dell, Embraer, Facebook, GE, Google, Itaú, Nestlé, Nike, Nubank, McDonald’s, Samsung, Uber, Vivo, Volkswagen, Walmart, XP Inc, além de abordar o livro “Os Bastidores da Internet”.

Por fim, o especialista apresentou sua visão de futuro para o marketing e para a comunicação, deixando dicas e conselhos para os estudantes das áreas e para os profissionais que estão no início da carreira que sonham em conquistar um cargo de destaque.

O episódio já está disponível em todas as plataformas digitais como Site, Spotify e YouTube assim como os conteúdos anteriores.

Para saber mais, basta acessar: https://podcast-se.knewin.com/.