Jogo do Bicho: Uma Tradicional Modalidade de Aposta Brasileira

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de setembro de 2023.

Quando se fala em apostas e jogos de azar no Brasil, é impossível não mencionar o tradicional “jogo do bicho“. Esta modalidade, que nasceu no final do século XIX, se transformou ao longo do tempo em um fenômeno cultural e social, despertando o interesse e a curiosidade de milhões de brasileiros.

Origens do Jogo do Bicho

A história do “jogo do bicho” começa no Rio de Janeiro, em 1892. O Barão de Drummond, para arrecadar fundos para o zoológico que tinha fundado, criou uma loteria baseada nos animais que ali viviam. Os visitantes do zoológico recebiam um bilhete com a imagem de um animal e, no final do dia, era sorteado um bicho. O portador do bilhete que correspondesse ao animal sorteado ganhava um prêmio.

De forma surpreendente, o jogo ganhou popularidade e se espalhou para além das fronteiras do zoológico. Em pouco tempo, bancas independentes começaram a operar, e o “jogo do bicho” se estabeleceu nas ruas do Rio de Janeiro e depois em diversos outros estados do Brasil.

A Mecânica do Jogo

A estrutura básica do “jogo do bicho” é simples, o que contribui para sua ampla popularidade. Existem 25 animais, cada um representando um conjunto de quatro números. Os apostadores escolhem um ou mais bichos e definem o valor da sua aposta. Diariamente, quatro vezes ao dia, são sorteados os bichos vencedores. Se o bicho escolhido pelo apostador for um dos sorteados, ele ganha um prêmio cujo valor depende do tipo de aposta e da quantidade de dinheiro investida.

Controvérsias e Legalidade

Apesar de sua presença arraigada na cultura brasileira, o “jogo do bicho” é considerado ilegal em grande parte do país. Alega-se que essa modalidade pode ser usada para lavagem de dinheiro e que muitas vezes está relacionada a atividades criminosas. No entanto, em alguns estados, o jogo opera abertamente, sob o argumento de que gera empregos e movimenta a economia local.

Ao longo dos anos, diversas tentativas foram feitas para legalizar o “jogo do bicho” em âmbito nacional, mas a questão permanece controversa. Há argumentos válidos dos dois lados: enquanto uns veem o jogo como uma tradição cultural e uma forma legítima de entretenimento, outros alertam sobre os possíveis perigos associados às atividades de jogo não regulamentadas.

O Jogo do Bicho na Cultura

O impacto cultural do “jogo do bicho” é inegável. Ele já foi tema de músicas, novelas, filmes e livros. Muitos brasileiros têm histórias pessoais relacionadas ao jogo, seja por terem feito uma aposta ocasional, por conhecerem alguém que joga regularmente, ou simplesmente por terem crescido ouvindo histórias sobre os icônicos bicheiros e suas bancas.

A terminologia e os símbolos do “jogo do bicho” também encontraram seu caminho em expressões populares e na linguagem cotidiana. Não é raro ouvir alguém se referir a um número com base no animal correspondente, demonstrando a penetração do jogo no imaginário brasileiro.

Conclusão

O “jogo do bicho” é mais do que uma simples modalidade de aposta. É um fenômeno sociocultural que, apesar das controvérsias em torno de sua legalidade, mantém-se vivo na cultura brasileira. Seu legado e sua resiliência demonstram a capacidade das tradições populares de se adaptarem e persistirem, independentemente dos desafios enfrentados. Ao se deparar com o “jogo do bicho”, tem-se um retrato fiel das paixões, idiossincrasias e contradições