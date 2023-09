40º INFORUSO fomenta conhecimento, relacionamento e negócios

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de setembro de 2023.

Nos dias 22 e 23 de novembro, acontece a 40ª edição do INFORUSO, um dos mais importantes e tradicionais eventos de Tecnologia e Inovação do País, realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. O encontro será no Centro de Inovação da Unimed-BH, localizado na Rua dos Inconfidentes, 44 – Funcionários, na capital mineira.

Organizado pela SUCESU MINAS, o evento é destinado a profissionais interessados e próximos à área de tecnologia e negócios. São esperados mais de 2.000 participantes na segunda versão híbrida do congresso.

O evento vai reunir dezenas de palestrantes com reconhecimento nacional e internacional, como profissionais de educação, saúde, agronegócio, manufatura, finanças, executivos e CEOs, trazendo tendências do mercado e novos conhecimentos. Serão oferecidas mais de 10 trilhas de conhecimento e quase 100 horas de conteúdo nas áreas de Inteligência Artificial, cibersegurança, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), robótica, gestão de talentos, escassez de mão de obra no setor de tecnologia, entre outros assuntos.

O presidente da SUCESU MINAS, Celso Chapinotte, revela que o INFORUSO vai além do público atuante no mercado de tecnologia, visto que esta área permeia de maneira determinante a vida de todos os negócios, agregando soluções em diferentes departamentos e segmentos da economia.

“O congresso vem se tornando determinante para líderes e gestores em geral, pois eles terão uma grande oportunidade de se atualizar, perceber as melhores práticas do mercado no seu respectivo setor, além de observar o que os concorrentes estão prevendo para suas áreas de negócio”, completa Celso.

Além disso, ele destaca o networking como outra proposta do evento. “O INFORUSO quer proporcionar o relacionamento entre os participantes, para que ampliem as oportunidades de negócio, assim como foi feito no Executive Briefing, um encontro que promovemos debates com players importantes visando buscar soluções em conjunto para os problemas relacionados às novas tecnologias”, esclarece Celso.

Executive Briefing

Realizado no início de setembro, o Executive Briefing reuniu as principais lideranças estratégicas na área de Tecnologia, Recursos Humanos (RH) e ESG (Ambiental, Social e Governança) de empresas de Minas Gerais, com o objetivo de compartilhamento de informações, crescimento empresarial e desenvolvimento de inovação. Empresas como Arklok, Arvvo, AddValue Security, Databricks, Drive A, GX2, IT-One, Kaspersky, Prolinx, SOU.Cloud, TOTVS, 3CORP Technology, dentre outras estiveram presentes.

“Esse evento foi fechado para convidados e tudo que foi discutido com lideranças estratégicas vamos levar para o INFORUSO, uma forma de democratizar o conhecimento e chamar a atenção para as demandas mais relevantes do mercado. Esse encontro norteou a agenda dos temas prioritários para o congresso”, finaliza Chapinotte.

Serviço

40º INFORUSO

Datas: 22 e 23 de novembro

Local: Centro de Inovação da Unimed-BH – Rua dos Inconfidentes, 44 – Funcionários/ Belo Horizonte/MG

Inscrições: [email protected]