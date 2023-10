Asianbookmakers é a porta de entrada para os estabelecimentos asiáticos

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de outubro de 2023.

Embora os nomes das marcas dos estabelecimentos de apostas europeus datem de muito tempo atrás, o mesmo não se pode dizer de suas contrapartes asiáticas, apesar de todo o trabalho de todos os melhores sites de apostas asiáticas. Na verdade, a maioria deles ficou disponível para os apostadores por volta da virada do século. Pelo menos para aqueles de outros continentes, já que a prática na Ásia é, na verdade, mais antiga do que na Europa ou na América. E está entre as primeiras a permitir que os jogadores usem criptomoedas para apostas esportivas. É uma grande lacuna que o Asianbookmakers.org está tentando preencher.

Qual é o objetivo do site?

A premissa por trás do esforço dos operadores é lançar luz e permitir que os apostadores se familiarizem com as melhores casas de apostas do continente asiático. Há um número muito grande delas e é uma jornada e tanto tentar identificar qual é boa e qual não é tão honesta. Considerando o fato de que, provavelmente, as melhores delas não estão disponíveis para a criação de contas sem a mediação de um agente, trata-se de um projeto com muito potencial.

Entretanto, a premissa subjacente aqui é mudar a opinião das pessoas. Não é segredo que a grande maioria dos apostadores tem certeza de que as casas de apostas da Ásia são desonestas, não confiáveis e não são dignas de confiança. Especialmente os relatórios e o feedback sobre várias casas de apostas asiáticas que viram as luzes da publicidade, falam de apostas anuladas sem qualquer motivo, retenção de fundos e atrasos irracionais nos pagamentos.

A verdade é que isso acontece da mesma forma que em qualquer outro setor. A maioria é muito boa, mas há algumas maçãs podres que mancham o bom nome do resto. A Asianbookmakers pesquisa e aconselha as pessoas sobre qual é qual. As análises que eles fazem têm toda a profundidade necessária para mostrar a verdade sobre cada um deles.

Quais serviços eles oferecem?

Em primeiro lugar, uma avaliação e análise honesta e imparcial dos principais nomes do setor. Não apenas dos agentes de apostas que oferecem as contas diretamente. Ainda mais importantes são as avaliações dos corretores de apostas on-line que devem intervir para a criação dessas contas. Já mencionamos que os jogadores da Europa, América, África e Oceânia não podem entrar em contato diretamente com as casas. E como a presença dos agentes é obrigatória, é igualmente obrigatório garantir que eles também façam seu trabalho corretamente.

As apresentações incluem casas de apostas esportivas, bolsas de apostas, agentes e até mesmo as novas plataformas de apostas, nas quais os usuários têm a oportunidade de fazer quantas apostas desejarem, para o número relevante de estabelecimentos de apostas cooperantes, no todo ou em parte. As casas de apostas asiáticas tentam cobrir todo o escopo do setor do lado asiático das coisas. E, até o momento, esse é um esforço bem-sucedido.

Outro serviço importante é a introdução de pessoas no sistema de agentes asiáticos. Essa é a maneira de proporcionar uma renda melhor às pessoas do que apenas por meio de apostas. Por meio de comissões pelas apostas da clientela que eles estão trazendo, eles têm uma renda padrão e bastante lucrativa. De fato, esse é um sistema que começa a chegar também aos seus colegas europeus.

Cassinos e Jogos

Essa é uma atividade bastante grande na Ásia. Não é coincidência que alguns dos melhores cassinos do mundo estejam localizados em Macau e em outras áreas semelhantes. Além disso, alguns dos modernos jogos digitais de cassino on-line são originários da região. O Asianbookmakers.org dedicou uma grande seção ao assunto, com análises extensas de cassinos on-line e apresentações das centenas de jogos de cassino existentes no mercado.

O resultado final é que, para quem estiver procurando uma boa alternativa às marcas europeias estabelecidas, que tendem a ser rígidas em suas políticas, seria uma boa ideia visitar o site. Ele encontrará todas as informações pertinentes de que precisa para tomar uma decisão sobre a possibilidade de abrir uma conta em uma casa de apostas asiática. Como diz seu mantra, eles estão aqui para ajudar os jogadores a ganhar mais. E os estabelecimentos asiáticos podem ser a maneira de fazer isso.