Pilares da Relação Advogado-Cliente: Compreensão, Estratégia e Comunicação

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de outubro de 2023.

Ser acusado de um crime ou encontrar-se envolvido em um processo penal pode ser uma das experiências mais desafiadoras e angustiantes na vida de uma pessoa. Nesse cenário, o papel do advogado criminalista é não apenas defender os direitos do cliente, mas também fornecer orientações claras e essenciais que auxiliem na compreensão do processo. Eis algumas das principais orientações que todo advogado criminalista particular deve proporcionar ao seu cliente:

Privacidade e Sigilo:

A relação entre um advogado e seu cliente é pautada por uma confiança mútua. Nesse sentido, o advogado tem o dever primordial de garantir ao cliente que qualquer informação, detalhe ou aspecto confidencial compartilhado durante as consultas permanecerá sob o mais absoluto sigilo. Esta garantia não apenas reforça a confiança depositada pelo cliente no profissional, como também assegura a integridade e privacidade de todo o processo, evitando possíveis comprometimentos ou exposições indesejadas.

Entendimento do Processo:

Enfrentar um processo criminal pode ser uma jornada complexa e, muitas vezes, angustiante. Nesse cenário, é imperativo que o cliente não apenas seja um espectador passivo, mas que compreenda profundamente cada movimento, cada decisão tomada. Desde o início, quando surge a acusação, até o eventual julgamento, o advogado deve se dedicar a elucidar e detalhar todos os prazos, etapas procedimentais, e os possíveis caminhos e desdobramentos que o caso pode tomar. Dessa forma, o cliente pode se sentir mais preparado e seguro sobre o que está acontecendo ao seu redor.

Direitos Fundamentais:

Cada indivíduo, independentemente da situação em que se encontre, possui direitos inalienáveis que devem ser respeitados. Ao ingressar em um processo criminal, muitas vezes o cliente pode se sentir vulnerável ou desinformado. Por isso, é papel essencial do advogado informar e reforçar ao cliente sobre seus direitos fundamentais. Estes incluem, mas não se limitam a, o direito de permanecer em silêncio, evitando autoincriminação; a presunção de inocência, onde cada pessoa é considerada inocente até que se prove o contrário; e o direito a um julgamento justo, isento e imparcial, garantindo a integridade do processo judicial.

Possíveis Resultados:

Dentro do contexto jurídico, um caso pode tomar diferentes rumos, cada um com suas particularidades e consequências. Portanto, é crucial que o advogado dedique tempo para conversar com seu cliente e expor, de maneira clara e detalhada, todos os possíveis cenários e desfechos que podem emergir ao longo do processo. Seja um veredito favorável, uma sentença desfavorável ou até mesmo um acordo intermediário, o cliente deve estar ciente das implicações, benefícios e consequências associadas a cada situação potencial.

Estratégia de Defesa:

Cada caso é único e requer uma abordagem específica e bem planejada. Nesse sentido, o advogado, ao estruturar sua linha de defesa, deve compartilhar e explicar ao cliente os pilares centrais dessa estratégia. Isso inclui os argumentos-chave que serão levantados, as evidências e provas que serão apresentadas em favor do cliente, e a lista de testemunhas que serão chamadas a depor, assim como o teor esperado de seus depoimentos. Ao estar plenamente informado sobre a estratégia adotada, o cliente pode se sentir mais seguro e envolvido no processo.

Comunicação Contínua:

A jornada jurídica é repleta de avanços, recuos e desenvolvimentos que podem surgir a qualquer momento. Para garantir que o cliente não se sinta perdido ou desinformado, o advogado deve estabelecer uma comunicação contínua e transparente. Seja através de reuniões presenciais, telefonemas esclarecedores ou mensagens informativas, é fundamental que o cliente esteja atualizado sobre cada novo passo ou mudança no status do processo. Essa comunicação constante não apenas mantém o cliente informado, mas também fortalece a confiança na relação advogado-cliente.

Em resumo, o papel do advogado criminalista ultrapassa a defesa técnica em tribunal. Envolve uma comunicação transparente, empática e contínua com o cliente, garantindo que ele se sinta apoiado, compreendido e, acima de tudo, devidamente orientado durante todo o processo.