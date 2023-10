Saiba como evitar lesões no ciclismo

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de outubro de 2023.

Dicas que vão te ajudar a prevenir possíveis lesões que costumam ser comuns para quem é ciclista

Para quem gosta de esportes, é muito importante estar atento a todos os detalhes que envolvem a prática esportiva escolhida, principalmente quando ainda se é iniciante. Para que um esporte seja realmente bem aproveitado, é necessário que seja feito da maneira correta, afinal, lesões costumam ser muito comuns quando os cuidados não são tomados de maneira correta. Isso acontece muitas vezes com pessoas que estão começando a se aventurar pelo ciclismo.

Pedalar é algo que qualquer pessoa pode fazer, porém as lesões costumam ser comuns, ainda mais quando se está iniciando a prática. Assim, a principal recomendação é usar uma bicicleta adequada para o seu tamanho, que se ajuste corretamente ao seu corpo, além dos equipamentos de ciclismo, que também são supernecessários. Outras medidas também devem ser tomadas para evitar possíveis lesões.

Confira abaixo quais lesões são mais comuns no ciclismo e como fazer para evitá-las durante e depois da prática esportiva.

Dor na lombar

Essa é uma queixa muito comum entre a maioria dos ciclistas, e ocorre principalmente devido à curvatura da coluna sobre o guidão da bicicleta, por passar muito tempo na mesma posição. Para que isso não aconteça, é importante que o guidão esteja ajustado da maneira certa, caso contrário a situação pode se agravar, causando lesões como fissuras e hérnias de disco. Não se esqueça de manter a coluna sempre na posição correta. Em casos muito graves, procure um ortopedista.

Cãibras musculares

Durante essa prática esportiva o quadríceps do ciclista é muito utilizado. Assim, para evitar lesões, é preciso se recuperar corretamente. Conforme os músculos vão se cansando, isso causa o acúmulo de ácido lático, o que pode causar dor muscular e as já conhecidas cãibras musculares.

Dores no joelho

Síndrome da banda iliotibial

Essa é uma dor concentrada na parte externa da rótula e costuma ser acompanhada de uma sensação de aperto no quadril do mesmo lado da dor. Para melhorar essa condição, é necessário fazer exercícios de mobilidade após terminar a prática de ciclismo. Isso ajuda a reduzir o acúmulo de tensão que ocorre na parte externa do joelho.

Síndrome da dor patelofemoral

Essa síndrome causa uma dor profunda só que, nesse caso, ao redor da rótula, o que pode causar rigidez ao se levantar quando se está sentado na bike. Para que isso não aconteça, é necessário adequar a altura do selim da bicicleta e evitar colocar cargas extras nos músculos. Além disso, o recomendado é fazer alongamentos de quadril e joelho, o que ajuda a reduzir a tensão.

Síndrome do túnel do carpo

Esse é um problema muito comum entre pessoas que fazem atividades repetitivas usando as mãos, mas às vezes pode ser causada por alguma doença crônica. Ela costuma aparecer quando se nota a compressão do nervo mediano, passando pelo punho e inervando pela a palma da mão. Além disso, os sintomas incluem formigamento, inchaço nos dedos, dormência nas mãos e fraqueza. O ideal é fazer alongamentos para as mãos e usar os equipamentos corretos na hora de andar de bicicleta.

Dor no pescoço

Essa também é uma dor comum entre ciclistas, que costuma começar na base do crânio, se estendendo para as laterais do pescoço até os ombros. Para evitar esse tipo de dor, a principal dica é escolher uma bicicleta que se ajuste corretamente ao seu corpo e a sua altura, além de manter a postura sempre correta durante a prática. Para aliviar a dor, é recomendado alongamentos suaves, que ajudam a soltar a musculatura. Se a dor persistir, o melhor é procurar um ortopedista para tratar o caso com mais facilidade.