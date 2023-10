Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de outubro de 2023.

Durante a escolha entre o e-cnpj A3 ou A1, é importante considerar suas necessidades e preferências, afinal, embora sirvam para a mesma finalidade, os formatos possuem algumas características distintas.

Para que uma empresa realize transações online de forma segura, o certificado digital é definitivamente a melhor e mais segura opção. No entanto, com os formatos A1 e A3, pode ser difícil escolher qual a melhor alternativa para seu caso. Neste artigo, reunimos algumas informações para que você possa optar pelo formato mais conveniente, confira!

O que é o e-cnpj?

O e-CNPJ é um documento eletrônico que tem como principal finalidade servir como identidade virtual de uma empresa. O certificado é utilizado para realizar transações que incluem a assinatura de documentos de forma segura no âmbito virtual.

O certificado pode ser emitido nos formatos A1 e A3 e ambos possuem a mesma validade jurídica que o documento físico. Por isso, eles são aceitos por instituições financeiras, empresas e órgãos governamentais.

Quem pode emitir e-cnpj?

Qualquer pessoa jurídica, independente da área que atue, e deseja um certificado digital, pode emitir um e-CNPJ. Para isso, é necessário buscar por uma Autoridade Certificadora reconhecida pela ICP-Brasil.

O certificado digital para pessoa jurídica é imprescindível para empresas que desejam simplificar tarefas como a emissão de notas fiscais eletrônicas, assinar documentos e outros.

E-cnpj tipo a1 ou a3? Qual o melhor?

A escolha entre o e-cnpj A1 e A3 depende das necessidades da empresa. Os dois tipos possuem finalidades semelhantes, no entanto, possuem algumas diferenças que influenciam na disponibilidade de uso. Algumas diferenças incluem:

Certificado A1

O documento digital A1 é armazenado em um arquivo digital .P12 ou .PFX e deve ser instalado em um dispositivo eletrônico. Devido às suas limitações, a alternativa é mais recomendada para empresas que realizam poucas transações online

Certificado A3

Diferente do certificado A1, o documento tipo A3 é armazenado em um cartão ou token. Esse formato é mais seguro e possibilita a conexão com mais de um dispositivo eletrônico. Contudo, para utilizá-lo é necessário ter o token ou cartão em mãos.

Como instalar e-cnpj?

A instalação do e-CNPJ é feita de forma relativamente fácil. No entanto, o passo a passo varia de acordo com o formato que adquiriu. As etapas para instalação incluem os seguintes passos:

e-CNPJ A1: baixe e instale o certificado digital em um computador diretamente do site da Autoridade Certificadora que escolheu. Com o arquivo baixado, ele recebe o nome da razão social da empresa e após o avanço da instalação no sistema, já é possível utilizar o certificado normalmente;

e-CNPJ A3: após a emissão do certificado basta acessar o site da certificadora e selecionar a opção “instaladores de drivers”. Conforme o formato da mídia que adquiriu, selecione o sistema operacional do seu dispositivo e realize o download. Depois, basta iniciar a instalação do drive e começar a utilizá-lo.

Vale lembrar que é fundamental manter todos os dados do certificado sempre atualizados para evitar problemas na hora do uso. Além disso, é importante também armazenar o cartão ou token em um local seguro.

Onde emitir e-cnpj A3 e A1?

Para emitir um e-CNPJ A3 ou A1, é imprescindível realizar a compra do documento em uma certificadora confiável.

‌A Valid Certificadora é uma empresa que garante autenticidade e segurança para os titulares dos documentos como o e-CNPJ A1 ou A3, além de outros formatos como o certificado em nuvem.

‌Em resumo, ao escolher entre os formatos de e-CNPJ, é preciso considerar as necessidades da empresa. O modelo A1 é recomendado para empresas menores e possui validade de apenas 1 ano, enquanto o A3 possui uma validade maior de até 3 anos e é indicada para empresas que realizam um maior volume de transações na internet.