Como fazer um diário de obra? Um guia completo!

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de outubro de 2023.

Você sabe como fazer um diário de obra? O diário de obras é uma ferramenta indispensável no setor da construção civil, obras rodoviárias e infraestrutura.

Atuando como um registro detalhado das atividades diárias, documenta progressos, contratempos, recursos utilizados e decisões tomadas. Sua importância se destaca não apenas pela organização, mas também por ser um instrumento de transparência e responsabilidade.

Em projetos de grande magnitude, onde múltiplas equipes e atividades ocorrem simultaneamente, o diário de obras serve para centralização de informações, garantindo que todos os envolvidos estejam alinhados e cientes dos avanços e desafios.

Ao oferecer uma visão clara do desenvolvimento do projeto, permite intervenções rápidas, otimização de recursos e tomada de decisões baseadas em dados. Ou seja: contar com um diário de obras auxilia empresas a obterem uma gestão proativa e bem-sucedida de diversos projetos.

Abaixo, separamos algumas dicas de como fazer um diário de obras!

1. Registre diariamente

A regularidade está na essência do diário de obras. Para garantir precisão, registre informações todos os dias, sem falhas.

Assegure que nenhum detalhe seja esquecido ou omitido, oferecendo uma visão clara e completa do progresso do projeto. Além disso, um registro diário auxilia na responsabilização, pois permite identificar quando e onde certos eventos ocorreram.

2. Use aplicativos de diário de obras

Em uma era digital, ferramentas online são fundamentais para otimizar o gerenciamento de projetos. O app de diário de obra da Kartado, por exemplo, é uma plataforma que permite centralizar todas as informações do diário de obras em um único lugar, facilitando o acesso, à edição e a colaboração.

Além de organizar dados, aplicativos como o Kartado auxiliam na redução de erros e asseguram que todos os membros da equipe estejam atualizados sobre os desenvolvimentos da obra.

3. Seja detalhado

Em um diário de obras, os detalhes fazem toda a diferença. Ao registrar informações, descreva todas as atividades, materiais utilizados, horas trabalhadas e qualquer outra variável relevante.

Quanto mais específico for o registro, mais dados trará como ferramenta de análise e planejamento.

4. Use fotos e ilustrações

Imagens são muito importantes no ramo da engenharia. Por isso, incorporar fotos e ilustrações ao diário de obras não só ajuda a visualizar o progresso, mas também documenta o estado real do projeto em pontos específicos no tempo.

Essas imagens servem para esclarecer dúvidas, resolver disputas ou planejar etapas futuras. Ao capturar imagens, assegure-se de que elas sejam claras, bem iluminadas e relevantes para o que se deseja documentar.

5. Destaque problemas e soluções

Todo projeto enfrentará desafios. No entanto, a maneira como esses desafios são registrados e abordados determina o sucesso do projeto.

Ao documentar problemas, destaque-os no diário de obras, detalhando sua natureza, impacto e qualquer ação tomada para resolvê-los.

6. Treine a equipe

O bom desempenho de um diário de obras depende em grande parte da equipe responsável por mantê-lo. Por isso, é importante que a empresa invista em treinamento.

Assegure-se de que cada membro entenda a importância do diário, saiba como registrar informações corretamente e esteja familiarizado com as ferramentas utilizadas, como os aplicativos, que possibilitam a centralização de informações para melhor gestão.

Manter um diário de obras faz toda a diferença na produtividade de qualquer projeto de construção. Não apenas documenta o progresso, mas também antecipa problemas, otimiza recursos e garante que o projeto permaneça no prazo e no orçamento.

7. Kit com modelo e planilha diário de obras

A Kartado disponibiliza um kit para otimização de diário de obras que conta com modelo de diário de obra, case de sucesso e planilha para diário de obra (RDO) tanto em Excel quanto Word e PDF.

Dessa forma, você poderá contar com um modelo pronto para trazer mais agilidade e produtividade para a equipe.

E então, tem mais alguma dica de como fazer um diário de obras? Comente aqui embaixo!