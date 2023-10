Ruído branco: por que devemos nos preocupar com ele?

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de outubro de 2023.

Quando utilizado de maneira apropriada, não é considerado prejudicial à saúde

Você já ouviu falar sobre o ruído branco? Sabendo que é um método utilizado como auxílio do sono, muitas pessoas recorrem a dispositivos de máquinas de ruído branco, aplicativos de smartphones ou até mesmo a simples uso de ventiladores, pois o som do ventilador ou da intensidade de ar-condicionado muitas vezes produz um ruído suave.

Para que não danifique a sua audição, a chave é ajustar o volume para não torná-lo excessivamente alto, a ponto de ser prejudicial. De fato, em muitos casos, ele é uma ferramenta terapêutica para ajudar a aliviar o estresse, melhorar o sono, mascarar sons perturbadores e auxiliar em terapias de relaxamento. Confira!

O que é o ruído branco?

Em termos mais simples, o ruído branco é uma mistura de sons que inclui todas as frequências sonoras em igual proporção. Isso faz com que ele tenha um caráter de “som contínuo” e seja muitas vezes descrito como um som semelhante à estática de uma televisão sem sinal, ao som do vento soprando nas árvores ou ao som de uma cascata.

Em relação à palavra “branco”, ela deriva da analogia com a luz branca, que é uma mistura de todas as cores do espectro de luz visível. Da mesma forma, esse ruído é uma mistura de todas as frequências sonoras audíveis, o que o torna um tipo de som “neutro” e sem padrão reconhecível.

A neurocientista Seth Horowitz compara o ruído como uma parede composta por energia sonora.

O ruído branco é prejudicial à saúde?

O ruído branco, por si só, não é considerado prejudicial à saúde quando utilizado de maneira apropriada e em níveis de intensidade seguros. De fato, em muitos casos, ele é usado como uma ferramenta terapêutica para:

ajudar a aliviar o estresse;

melhorar o sono;

mascarar sons perturbadores;

auxiliar em terapias de relaxamento.

No entanto, é importante ter em mente algumas considerações. Assim como qualquer tipo de som, o volume (intensidade) e a duração da exposição a esse tipo de ruído podem afetar a saúde, já que os níveis de som excessivamente altos e a exposição prolongada tem riscos de causar danos à audição e levar a problemas auditivos, como perda de audição induzida por ruído.

O uso excessivo de ruído branco para dormir ou para lidar com o estresse pode levar à dependência, na qual a pessoa se torna incapaz de adormecer ou relaxar sem esse estímulo sonoro, e essa dependência não é saudável.

Embora possa contribuir para o sono de muitas pessoas, não é eficaz para todos. A aplicação do ruído branco em ambientes de trabalho, especialmente em níveis elevados e sem proteção auditiva adequada, pode ser prejudicial à saúde auditiva e ao bem-estar dos trabalhadores.

Portanto, como com qualquer ferramenta terapêutica ou de relaxamento, é importante usar o ruído branco com moderação e em conformidade com preferências e necessidades individuais. Caso haja preocupações sobre a exposição a ele ou seus efeitos na saúde, é aconselhável consultar um profissional de saúde ou um especialista em audição.

Em geral, a chave é manter um equilíbrio para garantir que ele não cause desconforto ou problemas de saúde, especialmente quando usado em ambientes de trabalho ou em situações terapêuticas.

Como o ruído branco pode influenciar no sono?

É importante notar que a eficácia do ruído branco para melhorar o sono varia de pessoa para pessoa. O que funciona para uma pode não funcionar para outra. Além disso, o uso excessivo ou inadequado desse ruído pode, em alguns casos, prejudicar o sono ou causar dependência. Por isso, é fundamental usar o ruído branco com moderação e considerar as preferências individuais. É usado para influenciar o sono de várias maneiras. Confira.

Mascarar outros sons

O ruído branco pode ser usado para mascarar ou encobrir outros sons perturbadores, como os da rua, de vizinhos barulhentos ou barulhos da casa. Ele cria um “pano de fundo” sonoro constante, que torna os sons indesejados menos perceptíveis.

Promover o relaxamento

Para muitas pessoas, ele pode ser relaxante, pois cria um ambiente sonoro uniforme que ajuda a acalmar a mente e a reduzir a sensibilidade a ruídos abruptos, podendo ser útil para pessoas que têm dificuldade em relaxar ou adormecer em ambientes silenciosos.

Ajudar a aliviar o zumbido nos ouvidos (Tinnitus)

Pessoas que sofrem de zumbido nos ouvidos muitas vezes acham alívio na exposição ao ruído branco. Ele pode distrair a atenção do zumbido, tornando-o menos perceptível.

Melhorar a qualidade do sono

Para algumas pessoas, esse tipo de ruído pode contribuir, melhorando a qualidade do sono, tornando-o mais profundo e contínuo, o que pode ser particularmente benéfico em ambientes ruidosos.