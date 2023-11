Influência atemporal: 10 ícones femininos com mais de 50 anos

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de novembro de 2023.

Lista traz nomes de peso do cenário nacional e internacional

“Você não é velha demais para isso?”. Essa talvez seja uma das perguntas que as mulheres mais detestam ouvir, especialmente quando já ultrapassaram a casa dos 50 anos. Afinal de contas, existe uma idade certa para fazer o que se quer?

Esse etarismo (preconceito em relação à idade) ainda está muito arraigado em nossa sociedade. É por conta dele que muitas mulheres ainda acreditam haver modelos de blusas que são ou não adequados para cada faixa etária, quando na verdade tudo depende do estilo e do gosto pessoal de cada um.

Com o objetivo de combater essas e outras ideias que acabam por discriminar quem já tem algumas décadas a mais na certidão de nascimento, resolvemos listar alguns exemplos de mulheres com 50 anos ou mais que são verdadeiros ícones femininos e verdadeiros exemplos para todos nós.

50+: Mulheres maduras, empoderadas e belíssimas

Cláudia Raia

A atriz Cláudia Raia sempre foi uma mulher que chamava a atenção por onde passava, seja por conta da altura (1,78m) e da beleza, seja pelo seu temperamento forte e decidido. Em 2022, com 55 anos, ela surpreendeu a todos com a notícia do terceiro filho, Luca, fruto da relação com Jarbas Homem de Mello.

Fátima Bernardes

Bailarina profissional, jornalista, apresentadora e mãe. Esses são alguns dos títulos atribuídos à Fátima Bernardes, de 61 anos, uma mulher corajosa que sempre se permitiu se reinventar — como quando deixou a bancada do Jornal Nacional para ter seu próprio talk show ou quando se separou após 26 anos de casamento.

Glória Pires

Uma das referências na arte da teledramaturgia, Glória Pires é uma das atrizes mais renomadas do Brasil. Com opiniões fortes e postura assertiva, Glória assumiu os cabelos brancos em 2020. Agora, aos 60 anos, a atriz é também sócia da loja colaborativa Bem Glô e tem uma marca de cosméticos veganos, a Bem Glória.

Halle Berry

Halle Berry iniciou sua carreira em concursos de beleza, chegando a conquistar o 2º lugar do Miss USA 1986 e o 6º no Miss Mundo 1986 (tornando-se a primeira afro-americana a disputar pelo título) para só então adentrar no universo cinematográfico. Aos 57 anos, ela inovou ao assumir os seus fios crespos.

Ivete Sangalo

Baiana reconhecida pela voz potente e pelo carisma próprio, Ivete Sangalo fez questão de comemorar o seu aniversário de 50 anos com um megashow em sua cidade natal, Juazeiro (BA), em 2022. A cantora esbalda beleza e energia e, com 51 anos, faz questão de manter o cuidado com a saúde física e mental.

Luiza Brunet

A modelo, atriz e empresária Luiza Brunet ganhou fama entre os anos 1980 e 1990 com o trabalho nas passarelas, chegando ao posto de sex symbol à época. Atualmente, com 61 anos, ela pode ser considerada um ícone do feminismo ao apoiar pautas como a descriminalização do aborto e do uso recreativo de drogas.

Nicole Kidman

Além de atriz e produtora das mais prestigiadas, Nicole Kidman é uma pessoa notável por sua atuação em causas sociais, como a arrecadação de fundos para ajudar crianças pobres e o combate ao câncer de mama. Atualmente, aos 56 anos, a loira esbanja beleza e elegância por onde passa.

Julia Roberts

Estrela de filmes como Uma linda mulher, Closer – perto demais, Comer Rezar Amar e Extraordinário, Julia Roberts é considerada uma das atrizes mais lucrativas de Hollywood — não à toa, já que ela consegue atuar nos mais diversos gêneros. Com 55 anos, ela já acumula um Oscar de Melhor Atriz e três Globos de Ouro.

Viola Davis

A atriz e produtora norte-americana Viola Davis, hoje com 58 anos, é um verdadeiro ícone feminino contra o etarismo e o racismo, começando a ganhar notoriedade depois de quase 30 anos de carreira. Em fevereiro , Davis entrou para a seleta lista de EGOT (lista de pessoas premiadas com Emmy, Grammy, Oscar e Tony).

Xuxa

Uma rainha nunca perde a majestade, e Xuxa é prova disso. Aos 60 anos, ela estrelou um documentário sobre sua trajetória dentro e fora das telinhas. A Rainha dos Baixinhos é ativista no combate à violência infantil e surpreende ao dizer que nunca quis se casar, mesmo tendo um relacionamento sério com Junno Andrade.