Regulamentação de criptomoedas: onde estamos e o que esperar no futuro?

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de novembro de 2023.

Após a aprovação da regulamentação de criptomoedas em 2022, o futuro do mercado criptoativo no Brasil está tomando rumo certo

Quem acompanha o mundo cripto sabe que, recentemente, em 2022, ocorreu uma votação histórica na Câmara dos Deputados, em que o Projeto de Lei n.º 4.401/21 trouxe para o cenário de criptomoedas do país uma nova era na regulamentação. Com isso, o mercado de criptoativos, em constante evolução, tornou-se mais favorável para os brasileiros. Essa ação mostrou para muitos que duvidavam que a regulamentação de criptomoedas finalmente está tomando um rumo no Brasil.

É importante realçar que esse marco regulatório representa um passo importante em direção à criação de regras, mesmo que mínimas, em um cenário em constante evolução e que no passado andava sem regulamentações. É totalmente visível que há espaço para aprimoramentos no projeto de lei, porém, o simples fato dele ter tomado vida já é motivo para pular de alegria e começar a investir pesado em criptomoedas, como a criptomoeda GMX ou bitcoin, por exemplo.

A espera desde 2015

Em 2022, o marco legal das criptomoedas foi sancionado pelo ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), mas apenas agora, em 2023, seus princípios começam a ser válidos. Entre todas as novidades na regulamentação, dois pontos exclusivos tiveram maior destaque, e isso não foi nenhuma surpresa para os investidores, que já tinham em mente mudanças no Código Penal contra fraudes e regras exclusivas para exchanges.

As regulamentações de criptomoedas foram bem recebidas entre os investidores brasileiros que operam valores altos nas exchanges. Além delas complementarem o sistema financeiro, abrem espaço para ter “mais ordem” nos sistemas de negociações envolvendo criptomoedas no país. Antes de começar essa leva de regulamentações, as regras não eram adaptadas para operações de ativos digitais, mas, agora, isso começou a valer.

Esse projeto de lei vinha sendo gestado desde 2015, mas apenas ano passado conseguiu ganhar espaço e vida na legislação brasileira, resguardando os direitos dos investidores e assegurando que as corretoras de criptoativos estejam operando 100% perante a lei.

Após a regulamentação ganhar vida, o futuro para os investidores se mostrou mais promissor, e a espera, desde 2015, por um cenário mais seguro tomou forma, finalmente.

Mudanças que podem alterar o futuro

Após a espera de 7 anos, nos últimos tempos com a mudança de governança brasileira, o governo do Presidente Lula (PT) estabeleceu que a autarquia responsável por regulamentar e manter constante vigilância do mercado de criptomoedas no país é o Banco Central do Brasil (BC).

Ainda não se sabe ao certo o que pode vir a mudar no rumo das criptomoedas e dos investimentos no país, porém é importante ficar atento a qualquer novidade para não correr o risco de perder dinheiro.

Nesse novo cenário, o mercado cripto está sendo encaminhado para “ruas mais seguras” em território nacional. Isso porque fraudes e golpes que antes eram vistos recorrentemente, podem passar a ser menos frequentes, já que as punições estão devidamente mais severas.

Benefícios do investimento em criptomoedas

Conhecendo um pouco da regulamentação, vendo que o cenário está mais seguro e que um futuro próspero está tomando rumo, começar a investir em criptomoedas neste instante proporciona uma série de vantagens. Contudo, vale ressaltar que também traz consigo alguns riscos consideráveis, descritos a seguir.

Lucros: as criptomoedas frequentemente apresentam valorizações significativas em curtos intervalos de tempo, o que abre a possibilidade de alcançar ganhos substanciais com investimentos de curto prazo. Mas é fundamental ficar atento na volatilidade das moedas, que podem fazer o investidor perder dinheiro.

Diversificação de investimentos: as criptomoedas podem ser incorporadas a uma carteira de investimentos como uma classe de ativos diversificados, auxiliando na redução dos riscos associados a ativos tradicionais, como ações e títulos, o que traz, então, maiores vantagens para os investidores.

Acesso global sem precisar cambiar moedas: não é novidade alguma que as criptomoedas são acessíveis e negociáveis por qualquer pessoa com conexão à internet, o que proporciona oportunidades de investimento em âmbito global.

Mas, claro, é crucial ficar ciente de que investir em criptomoedas também implica em riscos, como a volatilidade dos preços, sendo de suma importância sempre realizar uma pesquisa aprofundada e considerar seu perfil de investimento antes de entrar neste mercado.