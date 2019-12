* Por: Jornal Montes Claros - 17 de dezembro de 2019.

Sesc abre inscrições para Programa Jovem Aprendiz

A partir desta segunda-feira (16/12), o Sesc abre inscrições para o Programa Jovem Aprendiz em 23 unidades. Os interessados poderão se candidatar até 5 de janeiro e serão oferecidas 83 vagas em todas as regiões do estado. As vagas são destinadas a jovens de 14 a 24 anos que estejam cursando ou já tenham formado no ensino médio, sendo preferencialmente alunos da rede pública de ensino.

O objetivo do Sesc com o Programa Jovem Aprendiz é estimular a capacitação profissional e a qualificação de jovens, preparando-os para uma nova etapa de sua vida: a entrada no mercado de trabalho. Por isso, além de promover o desenvolvimento de habilidades que serão determinantes no futuro, o Sesc oferece salário/bolsa e diversos benefícios como vale-transporte, plano de saúde e cartão do cliente.

A carga horária é de 4h/dia. Para se inscrever, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição e, preferencialmente, enviar para o e-mail: programadeaprendizagem@sescmg.com.br ou entregá-la, em envelope lacrado, em uma das unidades do Sesc.

Vagas

Belo Horizonte

Edifício-Sede

Sesc Carlos Prates

Sesc Floresta

Sesc Santa Quitéria

Sesc Centro de Excelência em Saúde

Sesc Venda Nova

Região Metropolitana

Sesc Contagem

Sesc Ouro Preto

Sesc Santa Luzia

Demais regiões do estado

Sesc Araxá

Sesc Governador Valadares

Sesc Grussaí (Rio de Janeiro)

Sesc Juiz de Fora

Sesc Montes Claros

Sesc Paracatu

Sesc Poços de Caldas

Sesc Pouso Alegre

Sesc Uberlândia

Sesc Uberaba

Serviços

Inscrições Programa Jovem Aprendiz Sesc em Minas

Período: de 16 de dezembro a 5 de janeiro de 2020

Público: pessoas de 14 a 24 anos que estejam cursando ou já formadas no ensino médio, preferencialmente alunos da rede pública

Locais: unidades do Sesc

Informações para o público: programadeaprendizagem@sescmg.com.br