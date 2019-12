Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de dezembro de 2019.

Montes Claros – Bombeiros atendem ocorrência de incêndio em comércio no bairro Vila Regina

Montes Claros – Na madrugada desta segunda (23) por volta das 02h30min uma guarnição de combate a incêndio deslocou até o bairro Vila Regina para combate à incêndio em um bar, em sua área de estoque.

No momento o bar não estava em funcionamento e o incêndio ficou confinado em mesas, cadeiras e caixa de bebidas que estavam no local, foi verificado que as chamas estavam altas e consumindo os materiais combustíveis existentes no recinto, ameaçando se espalhar por todo o comércio.

Com o uso de equipamentos de proteção individual os militares forçaram a entrada e acessaram o foco das chamas, debelando o incêndio com a utilização de aproximadamente 500 litros d’água.

Não houve danos estruturais e foi solicitado a presença da perícia da Polícia Civil para analisar as causas do incêndio.