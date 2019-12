Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de dezembro de 2019.

Montes Claros – Bombeiros participam da entrega do presentes em bairro carente de Montes Claros

Montes Claros – Bombeiros do 7º Batalhão de Montes Claros participaram na tarde deste Domingo (22), pelo segundo ano consecutivo, da chegada do Papai Noel ao bairro Nova Suíça, região carente de Montes Claros, onde centenas de crianças aguardavam ansiosas a chegada do bom velhinho que decidiu trocar o velho “Trenó” pelo caminhão dos bombeiros.

O evento de demonstração de solidariedade foi idealizado por cidadãos montes clarenses com objetivo de propiciar alegria às crianças do bairros periféricos da cidade. A entrega contou com o apoio de diversas instituições como o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e MCtrans. Foram distribuídos 800 presentes e além do Papai Noel, o mascote Foguinho também marcou presença no evento, sendo um dos preferidos da criançada que formaram uma grande fila para abraçar e tirar fotos com o mascote.

Para a sr. Edmo Oliveira, um dos colaboradores do projeto, o evento foi um grande sucesso e a participação dos Bombeiros Militares proporcionaram momentos únicos de felicidade entre as crianças, se sentindo privilegiado por fazer parte desse momento.