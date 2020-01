Saiba como comprar passagens de ida e volta para a Espanha por apenas R$ 2,3 mil: Veja outras ofertas

Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 7 de janeiro de 2020.

Nos voos de São Paulo para Santiago, no Chile, você viaja em voo direto da LATAM pagando pela ida e a volta o valor de R$ 685,52.

Depois do sucesso da promoção de passagens nacionais, divulgada na segunda-feira pelo Jornal Montes Claros, agora preparamos ofertas arrasadoras para os voos interacionais. Já pensou viajar de Belo Horizonte para Lisboa (Portugal) pagando apenas o valor de R$ 2.520,11 pela ida e a volta? Saiba que esse é o valor para embarque em Confins, na Grande Belo Horizonte. E olha que estamos falando de um voo direto da TAP e ainda com todas as taxas incluídas neste valor.

Nos voos de São Paulo para Santiago, no Chile, você viaja em voo direto da LATAM pagando pela ida e a volta o valor de R$ 685,52. Para embarque no Rio de Janeiro as passagens para a capital chilena custam R$ 823,77. Essa promoção é de um voo direto da SJY, companhia de baixo custo do Chile.

De Belo Horizonte para Santiago em voo com escala da LATAM a ida e a volta custam R$ 1.049,99. Nos voos da TAP de Belo Horizonte para Madri, na Espanha, a ida e a volta custam apenas R$ 2.330,88. (Veja na imagem abaixo). Você pode aproveitar essa promoção para ficar 5 dias, sem pagar taxas, em Lisboa, a capital de Portugal. A TAP tem um programa que permite você ficar até 5 noites na ida ou na volta antes de embarcar em outro voo, no caso desta promoção para Madri.

Todas as passagens da tabela abaixo estão com as taxas incluídas e podem ser parceladas em 12 vezes. As ofertas são para voos da Gol, Azul, LATAM, Delta, American, TAP Portugal, Copa e Iberia.

A promoção está disponível para voos realizados a partir de 27 de janeiro e para os meses de fevereiro, março e abril de 2020, exceto nos feriados deste período. Mas seja rápido! Essa promoção termina às 23h59 desta terça-feira. (07/01).

Passagens de ida e volta com taxas incluídas para embarque em Belo Horizonte