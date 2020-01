Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de janeiro de 2020.

Gastronomia – Torta mousse de chocolate e morango

Você vai precisar de:

Para a massa:

400g de biscoito amanteigado de chocolate

100g de manteiga

½ caixa de creme de leite

1 ovo

Para o recheio:

3 caixinhas de morangos (cortados em 4, ao comprido)

Para o mousse:

400g de chocolate meio amargo

6 claras

1 envelope de gelatina incolor sem sabor

½ xícara de água quente

8 cl. sopa de açúcar

MODO DE PREPARO

– Misture bem todos os ingredientes da massa. Espelhe em uma forma frisada de torta, no fundo e nas laterais, e leve ao forno por 35 minutos, para assar bem. Desenforme e deixe esfriar.

– Na batedeira, bata as claras em neve. Acrescente o açúcar e continue batendo até o ponto de suspiro.

– Acrescente a gelatina já dissolvida às claras e bata vigorosamente por 3 minutos.

– Leve o chocolate ao micro-ondas ou ao banho Maria até derreter todo o chocolate. Acrescente o chocolate aos poucos às claras em neve e misture delicadamente, para formar a musseline.

– Misture metade do morango à musseline e recheie a massa da torta. Distribua a outra metade dos morangos sobre o musseline.

– Leve a geladeira por 6 horas antes de servir.

* Tempo total de preparo: 30 minutos de preparo + 25 minutos no forno + 6 horas de espera na geladeira