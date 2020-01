Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de janeiro de 2020.

Norte de Minas – Hospital de Januária recebe novos equipamentos Neonatal

Norte de Minas – Na tarde de ontem o diretor administrativo do Hospital Municipal de Januária (HMJ), Jaílton Xavier, entregou ao bloco obstétrico e maternidade o berço aquecido e incubadora neonatal para transporte, recém-adquiridos pela prefeitura. Após a entrega os funcionários desses setores passaram por um curso de capacitação de manuseio dos equipamentos.

Segundo o responsável pelo fabricante, neste novo berço aquecido o paciente neonatal fica mais acomodado, sem a necessidade de retirá-lo para alguns tipos de procedimentos. O equipamento atende recém-nascidos e bebês com até sete quilos, principalmente aqueles que necessitam de um acompanhamento mais propínquo. Já a incubadora proporciona o transporte adequado do recém-nascido, garantindo que o bebê seja conduzido com a temperatura apropriada e protegido de infecções.

Segundo Jaílton Xavier, a aquisição desses equipamentos faz parte do processo de reestruturação da instituição iniciada em março do ano passado, e o apoio que o prefeito da cidade, Dr. Marcelo Félix, tem dado vem possibilitando que as metas sejam cumpridas. “E essa foi uma dessas metas, equipamentos novos para atender bem e melhor a população”, completou.

Por Ricardo Soares