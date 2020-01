Montes Claros – Colônia de Férias do Montes Claros Shopping é garantia de diversão e alegria

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de janeiro de 2020.

Montes Claros – Férias escolares de janeiro… Para as crianças, sinônimo de tempo livre, para os adultos, um desafio para oferecer entretenimento para os filhos. Pensando no lazer dos pequenos e sossego dos pais que continuam com a sua rotina de trabalho normalmente, o Montes Claros Shopping promove, entre os dias 20 a 24 de janeiro e de 27 de janeiro a 31 de janeiro, das 13 às 18 horas, uma programação recheada de atividades divertidas e animadas que despertam e incentivam a imaginação da criançada.

É a Colônia de Férias do Montes Claros Shopping, destinada a crianças de 4 à 11 anos, numa realização da Atuall Entretenimento.

A programação da colônia de férias inclui brincadeiras de rua, dinâmicas e gincanas, caça ao tesouro e missão super heróis, jogos com balão de água e bola, oficina de capoeira, mágica, malabares e muito mais.

Inscrições, informações e valores podem ser consultados pelo telefone e whatsapp (38) 99842-1179 da Atuall Entretenimento. A inscrição contempla um kit com camiseta e copo eco (copo não descartável sustentável, que a criança pode levar pra casa).