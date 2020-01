Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de janeiro de 2020.

Oi Futuro e British Council abrem inscrições para a terceira edição do Programa Pontes

O Oi Futuro e o British Council abriram nesta segunda-feira, 13 de janeiro, as inscrições para a terceira edição do Programa Pontes, edital de fomento a projetos culturais com foco na internacionalização de festivais artísticos de todo o Brasil. Produtores de festivais de linguagens variadas de todo o Brasil podem inscrever suas propostas até dia 14 de fevereiro no site do Oi Futuro (www.oifuturo.org.br).

O programa vai destinar até R$ 60 mil para sete festivais brasileiros dispostos a receber artistas do Reino Unido (Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales) para residência cocriativa, com oportunidades de conexão e experimentação com criadores brasileiros. Para se candidatar, o festival deve propor atividades relacionadas a essa residência com amplo alcance e benefícios mútuos para artistas britânicos e a plateia local. O produtor cultural não precisa estar inscrito em leis de incentivo à cultura, já que o programa é realizado com financiamento direto das duas instituições, podendo inclusive beneficiar projetos de estados que não são contemplados por essas leis. As residências devem durar no mínimo duas semanas e resultar necessariamente em trabalhos artísticos originais e abertos ao público. A lista de referência de criadores britânicos pode ser acessada no site do British Council Brasil (www.britishcouncil.org.br ).,