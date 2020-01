Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de janeiro de 2020.

Sudeste terá pancadas de chuva nesta terça (14); MG terá névoa seca

MG – A previsão do tempo para esta terça-feira (14) na região Sudeste é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Espírito Santo e no Rio de Janeiro.

Tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas na metade sul de Minas Gerais e em São Paulo (exceto leste e sul, onde pode chover de forma isolada). Na metade norte de Minas Gerais, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca à tarde.

A umidade relativa do ar varia entre 30% e 95%. Temperatura mínima fica em 12°C e a máxima chega a 40°C.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET.