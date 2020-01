Dia do Riso – Especialistas listam os benefícios do riso

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de janeiro de 2020.

Rir é o melhor remédio, já diz o ditado. Pode até ter um exagero na frase, mas diversas pesquisas comprovam que quando uma pessoa ri, o organismo libera endorfina, um hormônio que age como um “analgésico natural” e leva a uma sensação de bem-estar e tranqüilidade, favorecendo a circulação sanguínea e podendo inibir o estresse. Sendo o humor um poderoso remédio, não podemos deixar de celebrar o Dia Internacional do Riso, comemorado em todo o mundo no dia 18 de janeiro.

Especialistas listam os benefícios do riso e como ele pode ajudar na saúde:

Aliado poderoso contra a depressão:

“Rir ajuda na redução do stress, na melhoria do sono, no fortalecimento do sistema imunológico, no estímulo da criatividade e até mesmo na queima de calorias. Mas do que um excelente remédio, rir não tem contra-indicação. É recomendado rir o maior número de vezes por dia”, explica Ivana Cabral – reprogramadora mental.

Ameniza as dores:

O psicólogo Israel de Deus, do Instituto Ser + ressalta que rir pode amenizar dores: “Um estudo da Universidade de Oxford, na Inglaterra, mostrou que dar uma boa risada ajuda a reduzir a sensação de dor. Os médicos explicam que, depois do riso, hormônios como endorfina e serotonina são liberados na corrente sanguínea, o que proporciona bem-estar”.

Ajuda amenizar rugas:

“Sorrir é um ótimo exercício facial. Trabalha com a musculatura do rosto, ajuda a dar firmeza e tônus à pele. Além de mexer com o cérebro, garganta, coração, tórax, pernas e pés. Sempre recomendo para as minhas clientes”, explica a esteticista Natalia Nascimento, da NN Estética.

Interação social:

A fonoaudióloga e Fundadora do Clube da Fala, Laila Wajntraub, ressalta ainda a importância do riso para a interação social: “A expressão facial é a forma mais comum de demonstrar emoções e o sorriso é que melhor rompe barreiras e aproxima as pessoas, tanto em relacionamentos sentimentais, quanto profissionais. Pode dissipar uma angústia, se for simpático, ou aumentá-la se for sarcástico; pode estimular um trabalho, se for de aprovação, ou desanimar quem trabalha se for cínico; pode criar uma amizade, se for sincero e transparente e pode humilhar de modo irreversível se não for autêntico e espontâneo. Quando vemos alguém sorrindo, nosso cérebro interpreta isso como um comando para sorrirmos também. Nossas mentes são espelhos. Deste modo, o sorriso é poderoso: cria conexões, e estabelece facilmente empatia”.

Ajuda a afastar a negatividade:

O psicólogo Israel de Deus, do Instituto Ser + ressalta ainda que estar próximo de pessoas que estão sempre sorrindo ajuda a afastar a negatividade: “Um gentil sorriso no rosto ou uma gargalhadas frouxas e contagiantes, acentua a positividade de um dia, e ajuda a mudar uma perspectiva negativa. Não sei se você já vivenciou a experiência de nem estar com vontade de rir, mas seu amigo solta aquela gargalhada, e você também é tomado pela vibração de humor instaurada no ambiente. O risos, contagia e vincula as relações saudáveis”.

Alerta!

Mas cuidado, rir demais pode não ser saudável, segundo o psicólogo Israel de Deus, do Instituto Ser + , tudo que é demais esta errado, até a felicidade:

“O que experimentamos como alegria, bom humor, felicidade e todos os demais conceitos positivos, só são possíveis se pelos menos contrastarem com aspectos negativos em nossa existência, se não vivenciamos um aspecto em contraste ao outro não é possível a mensuração do saber esta feliz, alegres e afins. Um exemplo contemporâneo onde o riso não é positivo é quando ele é evocado através de um bullyng. Um grupo de pessoas não pode rir do outro por chacota, isso será nocivo”.

Depoimento da Personagem da matéria: Vivi Cataldi – humorista e empresária cultural

“Rir é cura! Momentos de stress existirão sempre, mas temos o poder de escolher, se dominado ou dominar. Eduque sua mente a agradecer mais, reconhecer mais momentos alegres do que os tristes e você verá o bem que te fará levar a vida sorrindo. Por isso, eu sempre que posso estou sorrindo, mas também posso chorar, de tanto rir! Se cada um de nós puder ver a vida por essa perspectiva as coisas ficam mais fáceis, ou menos doloridas. Mais sorrisos virão no lugar da preocupação e mau humor. Eu trabalho com (bom) humor nas aulas de yoga, nos palcos e na vida”.