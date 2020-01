Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de janeiro de 2020.

Irmãos somam 1.035 anos e batem recorde brasileiro

A família Romano bate recorde junto ao RankBrasil pela Maior soma de idade entre irmãos. Juntos, os 15 irmãos somam 1.035 anos. Eles são filhos de Demosthenes Romano (falecido em 1974) e Waldete Viana (falecida em 2015). O casal era natural de Morro do Ferro, distrito de Oliveira (MG).

Olímpio Cláudio é o irmão mais velho, que tem atualmente 82 anos de idade. Já o mais novo é José Benevides, com 55 anos. Dos 15 irmãos, oito moram em Belo Horizonte (MG), cinco em Oliveira (MG), um em Brasília (DF) e um em Patos de Minas (MG).

Do primeiro filho de Demosthenes e Waldete ao 12º nasceram em Morro do Ferro. A família morou no local até o ano de 1960, quando se mudou para Oliveira, onde nasceram os três irmãos mais novos.

De acordo com o irmão José Benevides, a família nunca morou toda junta, pois alguns dos mais velhos foram saindo de casa para estudar, indo morar nas cidades mineiras de Barbacena, São João Del Rei e Belo Horizonte. “Em um período, já em Oliveira, chegaram a morar 12 irmãos com seus pais”, conta.

José Benevides afirma que ter uma família com tantos irmãos é uma bênção. “Somos muito gratos por esta oportunidade que a vida nos deu de usufruirmos no espaço / tempo da convivência uns dos outros, buscando nos nutrir do que cada um tem de melhor, respeitando as diferenças individuais”, destaca. “É uma oportunidade riquíssima para o nosso contínuo crescimento pessoal e espiritual”, completa.

Para se reunir, a família procura criar oportunidades, seja em uma visita de um irmão que veio de mais longe, e os demais se reúnem à sua volta; em eventos familiares; e principalmente na confraternização anual no final de ano, quando todos os irmãos se encontram com suas famílias. “Estes encontros são sempre regados a muita prosa boa, em volta de uma mesa farta”.

Segundo José Benevides, para tratar da saudade e atualizar notícias no dia a dia, os irmãos mantêm um grupo de whatsapp. “União é um princípio passado por nossos pais”, diz. Ele comenta que a falecida mãe sempre pedia que os irmãos permanecessem unidos. “Prezamos muito a convivência harmoniosa e solidária, sempre um apoiando o outro”.

O irmão ressalta que quando o patriarca da família faleceu há 45 anos, deixou cinco filhos menores. “O apoio dos filhos mais velhos à nossa mãe foi imprescindível para a educação deles. É bonito de se ver e sentir o princípio do respeito e da hierarquia entre irmãos”.

Hoje a família Romano possui quatro gerações. Na linhagem direta de sangue são 62 pessoas. Conforme José Benevides, este recorde junto ao RankBrasil é o coroamento para uma família tão grande, com uma trajetória de muitas alegrias, muitas conquistas, mas também de lutas e sacrifícios. “É uma homenagem para nossos pais e todos os nossos ancestrais, que vieram antes de nós, abrindo caminhos para sermos o que somos hoje”, finaliza.

Irmãos e idades atuais

Olímpio Cláudio Romano – 82 anos

Olavo Celso Romano – 81 anos

Demóstenes Romano Filho – 78 anos

Paulo Afonso Romano – 77 anos

Ronaldo Romano – 75 anos

Vera Lúcia Romano – 73 anos

Raquel Romano – 71 anos

Alcéa Romano – 68 anos

Homero Romano – 67 anos

Leonardo Romano – 65 anos

Valdete Emília Romano – 64 anos

Maria Ofélia Romano – 62 anos

Helena Carmen Romano – 59 anos

Túlio César Romano – 58 anos

José Benevides Romano – 55 anos

Fonte: RankBrasil