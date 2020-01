Sábado (25) com trovoadas e chuvas fortes no Sudeste

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de janeiro de 2020.

Neste sábado (25), a região Sudeste tem céu encoberto a nublado com chuva no Espírito Santo. Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. O tempo fica entre nublado e parcialmente nublado com chuvas em áreas isoladas de São Paulo.

A umidade relativa do ar varia entre 35% e 100%. A temperatura mínima fica em 10°C e a máxima chega a 35°C.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET.