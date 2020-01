Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de janeiro de 2020.

Norte de Minas – Sesc abre inscrições para ‘Cursos de Arte e Cultura’ e ‘Escola de Esportes’

Norte de Minas – Cerca de 680 vagas para atividades em Januária e Montes Claros, com preços acessíveis e condições especiais para trabalhadores do comércio.

Oportunidade para quem gosta de música, dança, teatro e também de práticas esportivas. As unidades do Sesc em Januária e Montes Claros estão com inscrições abertas para os Cursos de Arte e Cultura e Escola de Esportes e oferecem modalidades diversificadas para todos os gostos. Os cursos de Arte e Cultura são direcionados à iniciação artística, com foco no desenvolvimento cognitivo, na sensibilização estética, na autonomia e no sentido de autoria dos participantes. O Sesc Escola de Esportes busca desenvolver as capacidades físicas, habilidades motoras e fundamentos técnicos e táticos da modalidade escolhida, além de contribuir com o bem-estar e melhorar a qualidade de vida. Os interessados podem se inscrever até 1º de fevereiro ou até o preenchimento total das vagas. Há vagas para diferentes faixas etárias.

Os preços são acessíveis e há condições especiais para trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo com o cartão do Cliente Sesc, e dependentes. No total, são cerca de 230 vagas para os Cursos de Arte e Cultura e 350 voltadas para a Escola de Esportes, considerando as duas unidades.

INSCRIÇÕES

As inscrições devem ser feitas pelo candidato na unidade de interesse. O quadro de vagas para os Cursos de Arte e Cultura estão disponíveis em cursos.sescmg.com.br, além de informações sobre documentação, pré-requisitos e editais. Para a Escola de Esportes, as vagas, documentação e demais informações podem ser acessadas neste link. As modalidades oferecidas serão: natação, futsal, vôlei e judô.

SERVIÇO

Cursos de Arte e Cultura e Escola de Esportes em Januária e Montes Claros

Inscrições: até 1º de fevereiro de 2020 ou até o preenchimento das vagas.

Locais:

Sesc Januária (av. Aeroporto, 250, Aeroporto). Informações: (38) 3629-4950

Sesc Montes Claros (rua Viúva Francisco Ribeiro, 200, Centro). Informações: (38) 2104-5100