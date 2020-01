* Por: Jornal Montes Claros - 29 de janeiro de 2020.

Cachorros caçadores matam mais de 500 ratos em zona rural

Fazendeiros de porcos na região de Suffolk, no interior do Reino Unido, decidiram pegar pesado contra uma infestação de ratos: chamou a ajudar de cães profissionais com uma capacidade voraz de caça. Como resultado, um massacre de ratos.

Os cães trabalham para o Suffolk e Norfolk Rat Pack. Em um expediente comum, de oito horas, eles mataram nada menos que 700 ratos. A voracidade dos Norfolk Terriers surpreendeu até seus mantenedores, que oferecem o serviço gratuitamente e promovem técnicas tradicionais e não-agressivas para a natureza, obviamente e para lidar com pragas.