Maiô X Body: entenda de onde vem a tendência e como usar no seu dia a dia

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de janeiro de 2020.

Versatilidade é a palavra-chave dessas duas peças

A moda pode ser considerada cíclica, já que as tendências vão e voltam com o passar do tempo. E uma das peças que voltou com tudo nos últimos anos foi o body feminino, uma peça super versátil, e que tem sua origem nas academias de ginástica da década de 1980.

Junto ao body, o maiô também tem sido super usado tanto na praia quanto nas ruas, misturado a diferentes peças e sobreposições. Desde 2015, essas duas peças têm ganhado o gosto da mulherada, principalmente depois da sua aparição dos looks das famosas.

E não é pra menos, já que se trata de duas peças super femininas, que ajudam a modelar o corpo e, principalmente, podem estar em diversas combinações incríveis.

Um pouco mais sobre cada peça

Que o maiô e o body podem ter a mesma utilidade a gente já sabe, mas é preciso lembrar das diferenças de cada um.

O maiô foi uma peça criada para ser usada na praia ou piscina. Ele é, inclusive, a primeira roupa feminina desenvolvida especificamente para esse tipo de ambiente. Isso porque, até 1900, as mulheres deveriam usar roupas que não tivessem nenhum tipo de transparência e sequer mostrassem muito o corpo.

É a partir das décadas de 1920 e 1930 que acontece uma mudança significativa no mundo feminino, com as primeiras conquistas das lutas feministas. É nesse período que surge o maiô, uma peça feita de um material mais leve e próprio para tomar banho.

O tom sensual do maiô revela-se nos anos 1950, quando celebridades como Marilyn Monroe e Liz Taylor aparecem usando a peça. Nos anos 1970 e 1990 o destaque fica por conta de Farrah Fawcett, na série Charlie’s Angels (1976), e Pamela Anderson, no seriado Baywatch (1989).

Mas é nos anos 2000 que o maiô ganha de vez o uso fora d’água. Isso porque ele passa a ser usado por pop stars como Lady Gaga e Katy Perry em suas apresentações e videoclipes, cheios de brilho e sensualidade.

Já o body é uma peça bem mais recente no guarda-roupa feminino. Ele aparece em meados de 1980 como uma peça muito semelhante ao collant, peça muito usada por bailarinas, se diferenciando deste apenas pelo tecido e por ter um fecho na virilha.

O boom dos bodies aconteceu graças aos programas de ginásticas, como os da atriz Jane Fonda. Neles, eram ensinados diferentes exercícios que envolviam, principalmente, a elasticidade do corpo. Por isso, essa peça era essencial.

Assim como o maiô, os bodies têm voltado à moda nos últimos anos, sendo muito usados tanto em estações mais quentes quanto as mais frias.

Uso de bodies e maiôs nas diferentes estações

Tanto bodies quanto maiôs podem ser usados de diferentes formas e em diferentes épocas do ano. Isso porque é possível criar composições lindíssimas tanto para as estações mais quentes, quanto as mais frias.

Confira algumas sugestões de looks com bodies e maiôs para diferentes ocasiões e climas:

Maiôs e bodies: primavera/verão

No verão, o uso dessas peças é mais fácil, já que elas podem ser utilizadas tanto para uma ida à praia ou à piscina, quanto em passeios em lugares litorâneos. O maiô pode ser usado na sua forma original, como roupa de banho, e o look pode ser arrematado com uma canga ou debaixo de uma saída de praia.

Usar um body com shortinho jeans ou uma saia mais curta também é super válido. E por que não usar um desses para compor sua fantasia de carnaval? Tanto o body quanto o maiô vão deixar o look muito mais feminino.

Com o tempo mais fresco, durante a chegada da primavera, dá para investir em composições que trazem a leveza própria da estação. Para tanto, vale a pena usar sobreposições com saias longas, a exemplo das plissadas, e os modelos midi.

Dá para investir também em composições com peças de linho que vão dar um ar de elegância e leveza maior ao visual.

Maiôs e bodies: outono/inverno

Com a queda das temperaturas, é preciso aumentar a quantidade de roupas. No outono, prefira usar seu body ou maiô com uma calça, a exemplo da pantalona de linho ou jeans. Peças como cardigans são verdadeiros coringas para dar aquela aquecida de leve.

Para o ambiente de trabalho, dá pra mesclar as peças com blazers, a fim de dar um ar de maior formalidade ao visual, sem perder a feminilidade.

Em dias mais frios, vale a pena investir nas botas, sejam elas de cano curto, médio ou longo, de acordo com o estilo da pessoa e o ambiente. Um sobretudo pode cair perfeitamente sobre um maiô ou body quando você precisar sair em um dia congelante.