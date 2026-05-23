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Enem 2026: inscrições começam dia 25 de maio e seguem até 5 de junho
Enem 2026: inscrições começam dia 25 de maio e seguem até 5 de junho

Enem 2026: inscrições começam dia 25 de maio e seguem até 5 de junho

Jornal Montes Claros 23 de maio de 2026

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Estudantes de Montes Claros devem ficar atentos ao prazo e às novidades do exame.

Montes Claros, maio de 2026 — O Ministério da Educação (MEC) e o Inep publicaram nesta sexta-feira (22) o edital nº 64/2026 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições começam na próxima segunda-feira, 25 de maio, e seguem até 5 de junho, exclusivamente pela Página do Participante. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro.

Inscrições e taxa

Os candidatos que não obtiverem isenção da taxa terão até 10 de junho para efetuar o pagamento, no valor de R$ 85.

Novidade: inscrição automática

Entre as novidades do Enem 2026 está a inscrição automática para estudantes concluintes do Ensino Médio matriculados em escolas públicas. Os alunos do 3º ano serão inscritos a partir dos dados enviados pelas redes de ensino, precisando apenas confirmar a participação, escolher a língua estrangeira e solicitar atendimento especializado, se necessário.

Estrutura das provas

  • Primeiro domingo (8/11): 5h30 de prova, com 45 questões de Linguagens, 45 de Ciências Humanas e a redação.
  • Segundo domingo (15/11): 4h30 de prova, com 45 questões de Matemática e 45 de Ciências da Natureza.

Cronograma oficial

01

Inscrições

De 25 de maio a 5 de junho, exclusivamente pela Página do Participante.

02

Pagamento da taxa

De 25 de maio a 10 de junho, no valor de R$ 85.

03

Solicitação de nome social

De 25 de maio a 5 de junho, para candidatos que desejarem.

04

Solicitação de atendimento especializado

De 25 de maio a 5 de junho, com resultado divulgado em 19 de junho.

05

Recurso do atendimento

De 22 a 26 de junho, com resultado final em 3 de julho.

06

Aplicação das provas

Dias 8 e 15 de novembro, em dois domingos consecutivos.

Em Montes Claros, milhares de estudantes aguardam o Enem como principal porta de entrada para universidades públicas e privadas. A atenção ao cronograma e às novidades é essencial para garantir participação no exame que abre oportunidades de acesso ao ensino superior em todo o país.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do MEC/Inep

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