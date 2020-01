Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de janeiro de 2020.

MG – Sistema Fecomércio MG se mobiliza para arrecadar doações para vítimas das chuvas

MG – Diante da catástrofe que atinge Minas Gerais em razão das fortes chuvas dos últimos dias, o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac se mobiliza para arrecadar doações a fim de minimizar os efeitos e perdas de tantas famílias em todo o estado.

O Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac realizará a doação de 45 mil shampoos, aproximadamente 10 mil peças de enxoval das unidades de hospedagem do Sesc e em torno de 800 colchões. Além disso, já enviou 24 mil copos de água de 200 ml e doará mais 48 mil copos até a próxima segunda-feira, 3 de fevereiro.

Somando-se a isso, as 27 unidades do Sesc e 40 do Senac no estado serão pontos de coleta de doações, que estarão de portas abertas para toda a população para receber itens de primeira necessidade, como: água mineral, cesta básica, colchão, enxoval, cobertores, produtos de higiene pessoal e limpeza, que precisam estar com o prazo de validade em dia e com embalagens fechadas.

Paralelamente, o Sistema Fecomércio MG também mobiliza seus mais de 3700 colaboradores em todo o estado para se unirem neste mesmo movimento de solidariedade a também realizarem doações desses itens.Os donativos serão arrecadados até 3 de fevereiro e, posteriormente, destinados ao Servas (Serviço Social Autônomo) e à Cruz Vermelha, entidades responsáveis pela gestão de todos os itens recebidos e distribuição em todo o estado.

Clique aqui e acesse os endereços das unidades do Sesc e do Senac em Minas.